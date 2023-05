To Spiegel απέλυσε τον αρχισυντάκτη του για την υπόθεση της «μικρής Μαρίας»

Παρελθόν από το Der Spiegel αποτελεί ο Στέφεν Κλούσμαν, ο αρχισυντάκτης του γερμανικού περιοδικού.

Ο Κλούσμαν απολύθηκε λόγω μιας σειράς παραγόντων μεταξύ των οποίων και η υπόθεση των fake news με το μικρό νεκρό κορίτσι σε νησίδα του Έβρου το καλοκαίρι του 2022.

GERMANY: Editor-in-chief Steffen Klusmann leaves the news magazine "Der Spiegel".



The bankruptcy with the story of the Syrian refugee girl who allegedly died on the Greek-Turkish border,

Steffen Klusmann verlässt „Spiegel“: Dirk Kurbjuweit übernimmt https://t.co/XLey9WVIRW