Η Ουκρανία θα διαβουλευτεί με τους εταίρους της σχετικά με τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της τις επόμενες ημέρες, έγινε γνωστό από το γραφείο του Ουκρανού προέδρου σήμερα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενέκρινε τη σύνθεση της αντιπροσωπείας, της οποίας θα ηγείται ο επικεφαλής του γραφείου του και περιλαμβάνει κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας, όπως και οδηγίες για τις σχετικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram.

«Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη και οι αντιπρόσωποι του ουκρανικού κράτους θα υπερασπιστούν τα νόμιμα συμφέροντα του ουκρανικού λαού και τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ασφάλειας», τονίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

