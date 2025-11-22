Λογαριασμός
Ριάμπκοφ: Στην ατζέντα μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ

Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο συνάντησης ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριάμπκοφ - «Η αναζήτηση μιας λύσης συνεχίζεται»

Πούτιν - Τραμπ

Η πιθανότητα μιας νέας συνάντησης μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην ατζέντα, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου Ρώσου διπλωμάτη, σημειώνει το Reuters.

«Δεν θα απέκλεια τίποτα», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριάμπκοφ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό περιοδικό International Affairs, η οποία δημοσιεύθηκε το Σάββατο.

«Η αναζήτηση μιας λύσης συνεχίζεται», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βλαντίμιρ Πούτιν Ντόναλντ Τραμπ Σεργκέι Ριάμπκοφ
