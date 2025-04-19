Πάπας Φραγκίσκος: «Η οικονομία στην οποία 99 αξίζουν περισσότερο από έναν, είναι απάνθρωπη»

Άρχισε πριν λίγο στο Κολοσσαίο η τελετή της «Οδού του Σταυρού» της Μεγάλης Παρασκευής των Καθολικών, με τα πάθη του Ιησού και το μαρτύριό του προς τον Γολγοθά. Τους «στοχασμούς» που διαβάζονται στις διάφορες στάσεις έγραψε φέτος ο ίδιος ο πάπας Φραγκίσκος. Ο πάπας, εκτός από αλλαγές προγράμματος της τελευταίας στιγμής, δεν θα είναι παρών στο Κολοσσαίο αφού στην τελετή χοροστατεί ο αναπληρωτής επίσκοπος της Ρώμης, καρδινάλιος Μπάλντο Ρέινα.

«Η οικονομία στην οποία ενενήντα εννέα αξίζουν περισσότερο από έναν, είναι απάνθρωπη. Και όμως, φτιάξαμε έναν κόσμιο που λειτουργεί έτσι: έναν κόσμο υπολογισμών και αλγόριθμων, ψυχρής λογικής και άτεγκτων συμφερόντων», έγραψε ο ποντίφικας, θέλοντας να τονίσει ότι η ποσότητα υπερισχύει της ποιότητας. Κατά την αποψινή τελετή, τον ξύλινο σταυρό φέρουν μεταξύ των άλλων, μετανάστες, εθελοντές, πολίτες με ειδικές ανάγκες, γιατροί και νοσοκόμοι.

Ο Φραγκίσκος, στο κείμενό του, ζητά να απορρίψουμε μια οικονομία η οποία «περιθωριοποιεί και σκοτώνει» και που «θεωρεί τους ανθρώπους σαν αριθμούς». Παράλληλα, σε έκκλησή του προς τον Κύριο, ζητά βοήθεια και φροντίδα «για μια διχασμένη Εκκλησία» και επαναλαμβάνει ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει πάντα να γίνονται αποδεκτοί από την εκκλησιαστική πραγματικότητα.

Ο Αργεντινός πάπας, τέλος, υπογραμμίζει ότι «σε έναν κατακερματισμένο κόσμο, χρειαζόμαστε ειλικρινή και όχι τυπικά δάκρυα». «Ιησού, που μοιάζεις να κοιμάσαι μέσα στον κόσμο που πλήττεται από τη θύελλα, οδήγησέ μας όλους στην ειρήνη του Σαββάτου. Θα επικρατήσει η ειρήνη στον λαό σου και σε όλα τα έθνη» γράφει, τέλος, στους «στοχασμούς του», ο ογδονταοκτάχρονος πάπας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

