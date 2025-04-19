Ο Λευκός Οίκος αποφαίνεται πως ο κορωνοϊός «ξέφυγε από εργαστήριο» - Στο στόχαστρο ο Φάουτσι

Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε χθες Παρασκευή αναθεωρημένη εκδοχή της ειδικής σελίδας του ιστοτόπου του για την COVID-19, στην οποία προωθεί την αμφισβητούμενη θεωρία πως ο νέος κορωνοϊός (SARS-CoV-2) και η ασθένεια που προκαλεί ήταν αποτέλεσμα «φυγής από εργαστήριο», που παρουσιάζεται ως η «αληθινή» προέλευση της πανδημίας.

Στη σελίδα αυτή δεσπόζουν πλέον φωτογραφία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και επικρίσεις για τον τρόπο που χειρίστηκε την πανδημία η προηγούμενη κυβέρνηση του Δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν. Ως πρότινος, επρόκειτο για σελίδα που περιείχε πληροφορίες για τις εξετάσεις και για τα εμβόλια.

Στην ίδια σελίδα, όπου αναδρομολογείται επίσης κανείς αν πληκτρολογήσει covid.gov, γίνεται στόχος ο πρώην αρχιτέκτονας της στρατηγικής της Ουάσιγκτον για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο Δρ Άντονι Φάουτσι, διότι «υπερασπίστηκε το σενάριο» κατά το οποίο «η COVID-19 είχε φυσική προέλευση».

Παρατίθενται πέντε «επιχειρήματα» υπέρ της θεωρίας πως ο ιός ξέφυγε από εργαστήριο, ιδίως τα πρώτα κρούσματα της ασθένειας εκδηλώθηκαν στη Γουχάν, στην Κίνα, όπου βρίσκεται εργαστήριο ιολογίας γνωστό για τις έρευνές του όσον αφορά τους κορωνοϊούς.

Η υπόθεση ότι ο ιός σχεδιάστηκε σε εργαστήριο, που για μεγάλο διάστημα θεωρείτο συνωμοσιολογική, κερδίζει τα τελευταία χρόνια δημοτικότητα στις ΗΠΑ.

Πλέον την υποστηρίζουν κυβερνητικές υπηρεσίες, από το FBI ως το υπουργείο Ενέργειας, με διάφορους βαθμούς βεβαιότητας. Κι αυτό παρότι η προέλευση του ιού παραμένει μυστήριο, αντικείμενο ερευνών και διαφωνιών από διάφορους επιστήμονες.

Η κυριότερη υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ, η CIA, επίσης έκρινε τον Ιανουάριο, αν και με «χαμηλό βαθμό βεβαιότητας» ότι «η σύνδεση με έρευνες είναι πιθανότερη από τη φυσική προέλευση» του ιού.

Η υπόθεση αυτή, σύμφωνα με την Κίνα, είναι «εντελώς απίθανη».

Πλέον σε εμπορικό πόλεμο με την Ουάσιγκτον, το Πεκίνο έχει κατηγορήσει τις ΗΠΑ πως «πολιτικοποιούν και εργαλειοποιούν το ζήτημα των ερευνών για την προέλευση» της πανδημίας.

Η σελίδα του Λευκού Οίκου επικρίνει εξάλλου τα μέτρα που είχε λάβει η προηγούμενη κυβέρνηση στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για να αντιμετωπίσει την πανδημία, όπως η επιβολή της υποχρέωσης στους πολίτες να φορούν μάσκες προστασίας, ή της κοινωνικής απόστασης.

Την επικρίνει ακόμη σε χωρίο με τη λέξη «παραπληροφόρηση» στον τίτλο του πως υποβάθμισε «εναλλακτικές θεραπείες» κι ότι λογόκρινε μέσα από τους μεγάλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης τον λόγο των «διαφωνούντων» για τα ζητήματα που αφορούσαν την πανδημία — διαμαρτυρία που επαναλάμβαναν ακατάπαυστα μορφές της αμερικανικής δεξιάς στην πορεία.

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ΗΠΑ εξαιτίας της COVID-19 κι εκατομμύρια άλλοι στον υπόλοιπο κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.