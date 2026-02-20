Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ουκρανία αναμένεται να εξάγει στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά την πρώτη έγκριση πωλήσεων εν καιρώ πολέμου

Η Ουκρανία εξετάζει την επιβολή φόρου στις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού

Οι εξαγωγές όπλων είχαν διακοπεί μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, με την Ουκρανία να βασίζεται κυρίως σε προμήθειες από τους εταίρους της για την άμυνά της

Η Ουκρανία θα μπορούσε να εξάγει στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, μετά την έγκριση των πρώτων εν καιρώ πολέμου πωλήσεων, και εξετάζει την επιβολή φόρου σε αυτές τις εξαγωγές, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ουκρανικής άμυνας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κρατική επιτροπή που διαχειρίζεται τις σχετικές άδειες σε καιρό πολέμου, ενέκρινε την πλειονότητα των 40 αιτήσεων από κατασκευαστικές εταιρείες του αμυντικού τομέα για εξαγωγές υλικού και υπηρεσιών, δήλωσε σε συνέντευξη στο Reuters ο Davyd Aloian, αναπληρωτής γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας του Κιέβου.

Η Ουκρανία σταμάτησε τις εξαγωγές όπλων μετά την εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022 και βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις προμήθειες από τους εταίρους της για να αμυνθεί απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις.

Την ίδια στιγμή, το Κίεβο διοχέτευσε πόρους στην ανάπτυξη της αμυντικής του βιομηχανίας, ιδιαίτερα σε drones και πυραύλους. Αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία της στο πεδίο της μάχης, η Ουκρανία τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει άνθηση στην αμυντική τεχνολογία.

Ερωτηθείς για τις εξαγωγές φέτος, ο Aloian είπε: «Λαμβάνοντας υπόψη ανταλλακτικά, εξαρτήματα και υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν, το ποσό ανέρχεται σε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια».

Συνολικά, είναι «σημαντικά υψηλότερο» από τις προπολεμικές εξαγωγές, είπε.

Ωστόσο, ο Aloian, που είναι μέλος της επιτροπής που εγκρίνει τις εξαγωγές, υποβάθμισε τις συζητήσεις περί έκρηξης εξαγωγών.

Οι ανάγκες του ίδιου του ουκρανικού στρατού πρέπει να προηγούνται, σημείωσε, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν στα ανατολικά της χώρας και αεροπορικές επιδρομές πλήττουν πόλεις και κωμοπόλεις μακριά από τη γραμμή του μετώπου.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έχουν βαλτώσει λόγω των ρωσικών απαιτήσεων για εδαφικές παραχωρήσεις.

Ενδιαφέρον από αρκετές χώρες

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να αποκτήσουν την προηγμένη αμυντική τεχνολογία της, είπε ο Aloian, κατονομάζοντας τη Γερμανία, τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τις Σκανδιναβικές χώρες, τρεις χώρες της Μέσης Ανατολής και τουλάχιστον μία ασιατική χώρα μεταξύ των πιο πρόθυμων.

Μία από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, η οποία έχει μακρά ιστορία εμπορίου όπλων με την Ουκρανία, διερευνά ευκαιρίες σε drones και βαρέα οχήματα, είπε ο Aloian, αρνούμενος να κατονομάσει τη χώρα.

Προτεραιότητα στις εξαγωγές θα δοθεί σε χώρες που είναι οι ισχυρότεροι υποστηρικτές του Κιέβου στον πόλεμο, είπε.

Το Κίεβο στοχεύει επίσης να δώσει προτεραιότητα σε κοινοπραξίες και άλλες μορφές συνεργασίας με ξένες χώρες ώστε να προσελκύσει χρηματοοικονομικούς πόρους, να δημιουργήσει νέες αλυσίδες εφοδιασμού όπλων προς το μέτωπο και να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες. Αυτό είναι πιο σημαντικό από την απλή εξαγωγή έτοιμων προϊόντων, πρόσθεσε ο Aloian.

Οι αμυντικοί κατασκευαστές πιέζουν την Ουκρανία να επανεκκινήσει τις εξαγωγές, λέγοντας ότι κινδυνεύει να χάσει ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά όπλων.

Η Ουκρανία εξετάζει επίσης φόρο εξαγωγών για τους κατασκευαστές, πρόσθεσε.

Αν και δεν έχει ληφθεί ακόμα η τελική απόφαση, εκτιμά ότι αυτό το μέτρο θα δικαιολογούσε την απόφαση επανέναρξης των εξαγωγών, καθώς το Κίεβο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να καλύψει τις στρατιωτικές του ανάγκες.

