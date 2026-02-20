Νεκρός μετά από πτώση από τον 17ο όροφο του διαμερίσματός του στην Ταϊλάνδη, εντοπίστηκε ο συνιδρυτής της διαδικτυακής εταιρείας πώλησης ρούχων Asos, Κουέντιν Γκρίφιθς.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν πως δεν υπήρχαν σημάδια αναστάτωσης στο διαμέρισμά του στην Πατάγια, ωστόσο δεν αποκλείεται το σενάριο εγκληματικής ενέργειας. Η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί, καθώς πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η νεκροψία, η οποία μπορεί να διαρκέσει και μήνες, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η τραγωδία έρχεται εν μέσω φερόμενης διαμάχης με την πρώην σύζυγό του από την Ταϊλάνδη, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε 570.000 ευρώ από εταιρεία που είχαν από κοινού.

58-year-old Quentin Griffith founder of online fashion giant Asos plunged to his death in Thailand after falling from his 17th-floor apartment. pic.twitter.com/XoDS0QH0tz — Daily Loud (@DailyLoud) February 20, 2026

Πέρυσι, ο 58χρονος Γκρίφιθς συνελήφθη και ανακρίθηκε, αφού η πρώην σύζυγός του ισχυρίστηκε πως είχε πλαστογραφήσει έγγραφα και πούλησε γη και μετοχές της επιχείρησης εν αγνοία της. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος μετά την ανάκριση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η έρευνα για την υπόθεση ήταν ακόμα σε εξέλιξη.

Πηγή κοντά στην οικογένεια δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Είναι ένα πραγματικό μυστήριο. Έχει χρησιμοποιηθεί η φράση “ύποπτες συνθήκες”, αλλά δεν γνωρίζουμε κάτι ακόμα».

Ο Γκρίφιθς ήταν ένας από τους τρεις που ίδρυσαν την Asos το 2000, μαζί με τους Νικ Ρόμπερτσον και Άντριου Ρίγκαν. Η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο λιανοπωλητή αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο ίδιος αποχώρησε από την εταιρεία το 2005, ενώ ήταν διευθυντής μάρκετινγκ, έχοντας κερδίσει εκατομμύρια ευρώ από πώληση μετοχών το 2010 και το 2013.

Ζούσε στην Ταϊλάνδη από το 2007 και ήταν πατέρας τριών παιδιών.

Πηγή: skai.gr

