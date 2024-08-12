Ο γερμανικός όμιλος Lufthansa παρέτεινε την αναστολή πτήσεων προς το Τελ Αβίβ, την Τεχεράνη, τη Βηρυτό, το Αμμάν και την Ερμπίλ έως και τις 21 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αεροπορική εταιρία, εν μέσω φόβων για κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η Lufthansa δεν θα χρησιμοποιεί τον ιρανικό και τον ιρακινό εναέριο χώρο κατά την περίοδο αυτή, ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, η αναστολή των πτήσεων της Air France και της θυγατρικής της Transavia France προς τη Βηρυτό παρατάθηκε εκ νέου, έως και τις 14 Αυγούστου, λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης στον Λίβανο, όπως δήλωσαν σήμερα οι δύο αεροπορικές εταιρίες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η επανάληψη των δραστηριοτήτων –που διακόπηκαν στις 29 Ιουλίου λόγω της «κατάστασης ασφαλείας στον Λίβανο»-- θα εξαρτηθεί από μια νέα αξιολόγηση της κατάσταση στην περιοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Air France.

Η αναστολή αυτή αφορά τις συνδέσεις μεταξύ του αεροδρομίου Παρίσι-Σαρλ ντε Γκολ και Βηρυτού, καθώς και τις πτήσεις από και προς τον Λίβανο που πραγματοποιεί η Transavia France.

«Η Air France επαναλαμβάνει ότι η ασφάλεια των πελατών και των πληρωμάτων της είναι η απόλυτη προτεραιότητά της», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Αρκετές άλλες αεροπορικές εταιρίες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους προς τη λιβανική πρωτεύουσα, εν μέσω φόβων για στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.