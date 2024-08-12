Για ουκρανική εισβολή και στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα κάνουν λόγο πληροφορίες. Η Ρωσία εκκενώνει και τμήματα του Μπελγκορόντ λόγω «δραστηριότητας» ουκρανικών δυνάμεων κοντά στην περιοχή, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Η περιφέρεια του Μπελγκορόντ βρίσκεται νότια του Κουρσκ.

«Έχουμε ένα ανησυχητικό πρωινό» δήλωσε ο κυβερνήτης Βιάτσεσλαβ Γκλαντκόφ. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες λόγω της «δραστηριότητας» των ουκρανικών δυνάμεων έχουν απομακρυνθεί 11.000 κάτοικοι από την περιοχή Κρασνάγια Γιαρούγκα.



Νωρίτερα την προηγούμενη εβδομάδα είχε αναφερθεί διείσδυση ουκρανικών δυνάμεων στο Μπέλγκοροντ οι οποίες είχαν απωθηθεί.

Η επιχείρηση της Ουκρανίας στην περιφέρεια Κουρσκ επέτρεψε στις ουκρανικές δυνάμεις να αναλάβουν, τουλάχιστον προσωρινά, την πρωτοβουλία του πεδίου μάχης σε μια περιοχή της πρώτης γραμμής, και να αμφισβητήσουν την πρωτοβουλία της Ρωσίας σε όλο το θέατρο του πολέμου αναφέρει στο μεταξύ σε ανάλυσή του το ISW (Ινστιτούτο για τη μελέτη του Πολέμου).



Η ουκρανική στρατιωτική επιχείρηση στην περιφέρεια Κουρσκ και περαιτέρω πιθανές ουκρανικές διασυνοριακές εισβολές αναγκάζουν το Κρεμλίνο και τη ρωσική στρατιωτική διοίκηση να αποφασίσουν αν αντιλαμβάνονται τα, μήκους χιλιομέτρων, διεθνή σύνορα με τη βορειοανατολική Ουκρανία ως μια πρώτη γραμμή που πρέπει να υπερασπιστεί η Ρωσία, αντί για μια αδρανή περιοχή του θεάτρου του πολέμου όπως την αντιμετώπιζαν από το φθινόπωρο του 2022.

Πηγή: skai.gr

