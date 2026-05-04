Ουκρανία: 4 νεκροί σε ρώσικο πλήγμα ανατολικά της χώρας

Τα θύματα είναι άνδρες ηλικίας 50 και 63 ετών και γυναίκες 41 και 52 ετών, σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη Όλεχ Σινεχούμποφ στο Telegram

Ουκρανία

Πλήγμα ρωσικού πυραύλου προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό 16 άλλων στην πόλη Μερέφα, στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χάρκοβο.

«Τα θύματα είναι άνδρες ηλικίας 50 και 63 ετών και γυναίκες ηλικίας 41 και 52 ετών», έγραψε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ στο Telegram. Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και πολυκατοικίες, καταστήματα και ένα πρατήριο καυσίμων, πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία
