«Κάποιες συναντήσεις αφήνουν μια εντύπωση»: Ο Αλ Σάρα ευχαριστεί τον Τραμπ για... την κολώνια Trump

«Αχμέντ όλοι μιλάνε για τη φωτογραφία που πήραμε όταν σου έδωσα αυτή τη σπουδαία κολώνια – Σε περίπτωση που σου τελειώσει» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναπλήρωσε τα αποθέματα κολώνιας Trump στον ομόλογό του της Συρίας, και ο Αλ Σάρα έσπευσε να τον ευχαριστήσει διαφημίζοντας την κολώνια στον λογαριασμό του στο X.

«Αχμέντ, όλοι μιλάνε για τη φωτογραφία που πήραμε όταν σου έδωσα αυτή τη σπουδαία κολώνια – Σε περίπτωση που σου τελειώσει» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην επιστολή του. 

«Κάποιες συναντήσεις αφήνουν μια εντύπωση  · Η δική μας προφανώς άφησε ένα άρωμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε @realDonaldTrump, για τη γενναιοδωρία σας και που αναπληρώνετε αυτό το πολύτιμο δώρο. Είθε το πνεύμα αυτής της συνάντησης να συνεχίσει να διαμορφώνει μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ της Συρίας και των Ηνωμένων Πολιτειών».

TAGS: Αχμέντ αλ Σάρα Ντόναλντ Τραμπ Συρία
