Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναπλήρωσε τα αποθέματα κολώνιας Trump στον ομόλογό του της Συρίας, και ο Αλ Σάρα έσπευσε να τον ευχαριστήσει διαφημίζοντας την κολώνια στον λογαριασμό του στο X.

«Αχμέντ, όλοι μιλάνε για τη φωτογραφία που πήραμε όταν σου έδωσα αυτή τη σπουδαία κολώνια – Σε περίπτωση που σου τελειώσει» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην επιστολή του.

«Κάποιες συναντήσεις αφήνουν μια εντύπωση · Η δική μας προφανώς άφησε ένα άρωμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε @realDonaldTrump, για τη γενναιοδωρία σας και που αναπληρώνετε αυτό το πολύτιμο δώρο. Είθε το πνεύμα αυτής της συνάντησης να συνεχίσει να διαμορφώνει μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ της Συρίας και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Some meetings leave an impression; ours apparently left a fragrance.

Thank you, Mr. President @realDonaldTrump, for your generosity and for topping up this precious gift. May the spirit of that meeting continue to shape a stronger relationship between Syria and the United States. pic.twitter.com/4rVXeYt8zs — أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) May 19, 2026

Πηγή: skai.gr

