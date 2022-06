Ουίλιαμ και Κέιτ μετακομίζουν στο Ουίνδσορ για να είναι πιο κοντά στην βασίλισσα - Φωτογραφίες

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον με τα τρία τους παιδιά πρόκειται να μετακομίσουν στο «Adelaide Cottage» στο Ουίνδσορ στα μέσα του καλοκαιριού, αποκάλυψε πηγή του παλατιού στην Daily Mail.

«Η μετεγκατάσταση θα φέρει την οικογένεια πιο κοντά στη βασίλισσα, καθώς εκείνη μετά τον θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου περνά μεγάλα διαστήματα στο Μπέρκσαϊρ μόνη με το προσωπικό, λόγω των κινητικών της προβλημάτων.

Λέγεται ότι η βασίλισσα συνεχίζει να αναθέτει στον Ουίλιαμ επιπλέον βασιλικά καθήκοντα και ότι επικοινωνούν αρκετές φορές την εβδομάδα. Όλη η οικογένεια περνάει επίσης μαζί της αρκετό χρόνο. Ο θάνατος του πρίγκιπα Φίλιππου τον Απρίλιο του 2021 έπαιξε σημαντικό ρόλο στη απόφαση αυτή.

Adelaide "Cottage". Two buildings. Modest to be fair. pic.twitter.com/Uu23a5rRNd