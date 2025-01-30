Αίσθηση προκάλεσε στην Ιταλία η τραγική ιστορία που εκτυλίχθηκε σήμερα στο Μιλάνο, στην περιοχή Σέστο Σαν Τζοβάνι.

Μια δεκαεξάχρονη κοπέλα γέννησε ένα αγοράκι στο σπίτι της και, στη συνέχεια, εγκατέλειψε το πτώμα του νεογέννητου στο μπαλκόνι, τυλιγμένο σε μία κουβέρτα, μέσα σε έναν κουβά.

Ο συναγερμός σημάνθηκε από περίοικους, οι οποίοι άκουσαν φωνές να προέρχονται από το συγκεκριμένο σπίτι. Οι καραμπινιέροι έσπευσαν στο διαμέρισμα, αλλά όταν η δεκαεξάχρονη τους οδήγησε στο μπαλκόνι, μπόρεσαν μόνο να διαπιστώσουν τον θάνατο του βρέφους.

Διατάχθηκε άμεσα νεκροψία, για να εξακριβωθεί αν το άτυχο μωρό γεννήθηκε νεκρό ή πέθανε μετά τη γέννα, λόγω παροχής ελλιπούς φροντίδας. H δεκαεξάχρονη, βρισκόταν στο διαμέρισμά μαζί με τη μητέρα της και εντός της ημέρας, οι δυο γυναίκες αναμένεται να οδηγηθούν για ανάκριση στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

