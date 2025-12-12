Διακοπές ρεύματος στην Οδησσό μετά από επίθεση της Ρωσίας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Η Ρωσία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, προκαλώντας πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με δηλώσεις του τοπικού κυβερνήτη και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης την Παρασκευή, σημειώνει το Reuters.

Ο κυβερνήτης Oleh Kiper δήλωσε στο Telegram ότι η επίθεση με drones άφησε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα αρκετούς οικισμούς στην περιοχή, όπου συγκεντρώνονται τα κύρια λιμάνια της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα και τις υποδομές της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, στοχεύοντας σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σιδηροδρομικούς κόμβους, καθώς ο χειμώνας βαθαίνει και ο πόλεμος πλησιάζει την τέταρτη επέτειό του.

Η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, DTEK, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι χτυπήθηκε ένας από τους υποσταθμούς της και μια άλλη μη προσδιορισμένη ενεργειακή εγκατάσταση που ανήκει σε άλλη εταιρεία.

Η DTEK δήλωσε ότι είχε αποκαταστήσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε 40.000 πελάτες, ωστόσο 90.000 παρέμεναν χωρίς ρεύμα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η κυβέρνηση ενέκρινε μια σειρά μέτρων για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ολόκληρες περιοχές συχνά μένουν χωρίς ρεύμα μετά τις ρωσικές επιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.