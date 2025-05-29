Αργεντινή: Άκυρη η δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα

Η δίκη για ανθρωποκτονία της ιατρικής ομάδας του Ντιέγκο Μαραντόνα κρίθηκε άκυρη, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ στην Αργεντινή.

Ο θάνατος του θρυλικού ποδοσφαιριστή το 2020, ο οποίος οδήγησε την Εθνική Αργεντινής στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είχε συγκλονίσει τη χώρα.

Το δικαστήριο της Αργεντινής που εξετάζει τις συνθήκες θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα συνεδρίασε την Πέμπτη προκειμένου να λάβει απόφαση σχετικά με τη συνέχιση ή την πιθανή ακύρωση της δίκης, μετά την ανατροπή που προέκυψε την Τρίτη, όταν μία δικαστής από τους τρεις που εξετάζουν την υπόθεση αποσύρθηκε επειδή συμμετείχε, εν αγνοία όλων, στην προετοιμασία ενός ντοκιμαντέρ.

Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία είχε ζητήσει να ξεκινήσει η διαδικασία από την αρχή και να ακυρωθεί η ακροαματική διαδικασία που άρχισε πριν από δυόμισι μήνες στο Σαν Ισιντρό, στα βόρεια του Μπουένος Άιρες.

Επτά επαγγελματίες υγείας -ιατροί, ψυχίατρος, ψυχολόγος και νοσηλευτές- δικάζονται από τις αρχές Μαρτίου σε δικαστήριο στο Σαν Ισίντρο (βόρειο προάστιο του Μπουένος Άιρες) για πιθανώς θανατηφόρα αμέλεια κατά τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Αρκετές μαρτυρίες έχουν επικρίνει τις συνθήκες ανάρρωσης του Μαραντόνα, την ανεπάρκεια νοσηλείας στο σπίτι, τον ιατρικό εξοπλισμό και την ποιότητα της παρακολούθησης. Και έθεσαν ερωτήματα σχετικά με το ποιος αποφάσιζε τι στο περιβάλλον του σταρ, σε μια «κατάσταση συνείδησης λυκόφωτος», όπως τον περιέγραψε ο Δρ. Βιγιαρέχο.

Πηγή: skai.gr

