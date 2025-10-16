Αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Αεροπορικές επιθέσεις εναντίον αρκετών θέσεων της Χεζμπολάχ κοντά στο χωριό Μαζράατ Σινάι του νότιου Λιβάνου, οι οποίες χρησιμοποιούνταν από την τρομοκρατική ομάδα για την αποκατάσταση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της, έπληξε το Ισραήλ.

Μεταξύ των στόχων, όπως ανακοίνωσαν οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισράηλ, ήταν ένα λατομείο όπου η Χεζμπολάχ παρήγαγε σκυρόδεμα για την ανοικοδόμηση των εγκαταστάσεών της που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των μαχών του περασμένου έτους.

Επιπλέον, ο στρατός αναφέρει ότι έπληξε μια τοποθεσία που χρησιμοποιείται από μια περιβαλλοντική ομάδα γνωστή ως «Πράσινοι Χωρίς Σύνορα», την οποία οι IDF έχουν χαρακτηρίσει ως «μέτωπο» της Χεζμπολάχ για τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων κατά μήκος των ισραηλινολιβανικών συνόρων.

«Η τοποθεσία είχε χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη τρομοκρατικής δραστηριότητας με σκοπό την αποκατάσταση των υποδομών της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο υπό πολιτικό πρόσχημα», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός στρατός.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.