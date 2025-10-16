Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αγωγή στον Τραμπ από το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για το τέλος των 100.000 δολαρίων στις νέες βίζες

Η αγωγή τoυ Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, είναι η πρώτη αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ από την ανάληψη της δεύτερης θητείας του

Ντόναλντ Τραμπ

Η μεγαλύτερη ομάδα εκπροσώπησης επιχειρηματικών συμφερόντων των ΗΠΑ κατέθεσε την Πέμπτη αγωγή κατά του  Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων στις νέες βίζες H-1B για εξειδικευμένους αλλοδαπούς εργαζομένους.

Η αγωγή του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, το οποίο δηλώνει ότι εκπροσωπεί περίπου 300.000 επιχειρήσεις, είναι η πρώτη αγωγή της ομάδας κατά της κυβέρνησης Τραμπ από την ανάληψη της δεύτερης θητείας του Ρεπουμπλικανού προέδρου τον Ιανουάριο, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: βίζα Ντόναλντ Τραμπ αγωγή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark