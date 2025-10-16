Η μεγαλύτερη ομάδα εκπροσώπησης επιχειρηματικών συμφερόντων των ΗΠΑ κατέθεσε την Πέμπτη αγωγή κατά του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων στις νέες βίζες H-1B για εξειδικευμένους αλλοδαπούς εργαζομένους.
Η αγωγή του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, το οποίο δηλώνει ότι εκπροσωπεί περίπου 300.000 επιχειρήσεις, είναι η πρώτη αγωγή της ομάδας κατά της κυβέρνησης Τραμπ από την ανάληψη της δεύτερης θητείας του Ρεπουμπλικανού προέδρου τον Ιανουάριο, σημειώνει το Reuters.
