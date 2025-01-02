Η πρόεδρος της Ονδούρας, Σιομάρα Κάστρο, διεμήνυσε χθες Τετάρτη πως η κυβέρνησή της θα εξετάσει το ενδεχόμενο να κλείσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην επικράτεια της χώρας αν ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάνει πράξη την απειλή πως θα απελάσει μαζικά υπηκόους του κράτους της κεντρικής Αμερικής αφού αναλάβει την εξουσία.

Μπροστά στην «εχθρική» στάση της Ουάσιγκτον, που ετοιμάζεται για «μαζική απέλαση» πολιτών της Ονδούρας, η Τεγκουσιγκάλπα είναι υποχρεωμένη να εξετάσει το ενδεχόμενο «αλλαγής των πολιτικών μας ως προς τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα στο στρατιωτικό πεδίο», καθώς η Ουάσιγκτον «διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στην επικράτειά μας χωρίς να έχει πληρώσει ούτε δεκάρα για δεκαετίες», ανέφερε η κυρία Κάστρο σε τοποθέτησή της που μεταδόθηκε από την εθνική ραδιοφωνία και τηλεόραση.

«Σε αυτή την περίπτωση», οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις θα «έχαναν κάθε λόγο ύπαρξης στην Ονδούρα», πρόσθεσε η πρόεδρος, η οποία ανήκει στην Αριστερά.

Η Ουάσιγκτον ανήγειρε τα χρόνια του 1980 τη βάση Παλμερόλα στην Κομαγιάγουα, στο κεντρικό τμήμα της Ονδούρας, στο πλαίσιο της εκστρατείας της για την αντιμετώπιση κομμουνιστικών κινημάτων στη Λατινική Αμερική, εν μέσω ψυχρού πολέμου.

«Ελπίζουμε ότι η νέα αμερικανική κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ανοικτή σε διάλογο, εποικοδομητικό και φιλικό, κι ότι δεν θα επιδοθεί σε ανώφελα αντίποινα εναντίον των μεταναστών μας, οι οποίοι, κατά γενικό κανόνα, έχουν σημαντική συμβολή στην αμερικανική οικονομία», πρόσθεσε η κυρία Κάστρο.

Σύμφωνα με τον ονδουριανό υφυπουργό Εξωτερικών Τόνι Γκαρσία, κάπου 250.000 πολίτες της Ονδούρας συγκαταλέγονται σε κατάλογο μεταναστών που μπορεί να απελαθούν από τις ΗΠΑ εντός 2025 - και οι αρχές δεν είναι έτοιμες για την υποδοχή τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων.

Κατά εκτιμήσεις, κάπου 2 εκατομμύρια υπήκοοι της Ονδούρας ζουν κι εργάζονται στις ΗΠΑ, στην πλειονότητά τους χωρίς χαρτιά· τα εμβάσματά τους στην πατρίδα τους εισφέρουν πάνω από το 25% του ΑΕΠ της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

