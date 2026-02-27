Λιμενική υποδομή στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, έπληξε τη νύχτα η Ρωσία προκαλώντας πυρκαγιές και ζημιές σε εξοπλισμό, αποθήκες και εμπορευματοκιβώτια με τρόφιμα.

«Ο εχθρός συνεχίζει να επιτίθεται στη ναυτιλιακή επιμελητεία. Παρά ταύτα ο ουκρανικός ναυτιλιακός διάδρομος είναι επιχειρησιακός, διαχειριζόμενος πάνω από 176 εκατομμύρια τόνους φορτίου, συμπεριλαμβανομένων άνω των 150 εκατομμυρίων τόνων σιτηρών», δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέξιι Κουλέμπα.

Παράλληλα, ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν το ρωσικό Μπέλγκοροντ - πόλη η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία - προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και διακοπές στην παροχή ρεύματος, νερού και θέρμανσης.

Η επίθεση στο Μπέλγκοροντ, το οποίο απέχει 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, και τη γύρω περιοχή του, ήταν η δεύτερη σε διάστημα πέντε ημερών που προκαλεί σοβαρή ζημιά.

Κατάπαυση του πυρός κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Παράλληλα σήμερα Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τοπική κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ώστε να επιτραπούν επισκευές σε εξωτερική γραμμή παροχής ρεύματος.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ανεπίσημα κανάλια του Telegram δείχνουν κατοικημένες περιοχές να βρίσκονται βυθισμένες στο σκοτάδι και τον ουρανό να φωτίζεται από εκρήξεις.

Η είδηση περί τοπικής κατάπαυσης του πυρός επιβεβαιώθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος πρόσθεσε πως δραστηριότητες αποναρκοθέτησης διεξάγονται για την ασφαλή πρόσβαση στο σταθμό συνεργείων για επισκευές.

Ο ηλεκτροπαραγωγικός πυρηνικός σταθμός, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, τέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο λίγο μετά την έναρξη του πολέμου το 2022. Ο σταθμός δεν παράγει ηλεκτρικό ρεύμα την τρέχουσα περίοδο και για την ψύξη του πυρηνικού του υλικού και την αποφυγή ενός καταστροφικού ατυχήματος στηρίζεται σε εξωτερική παροχή ρεύματος.

Η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται συχνά ότι διακυβεύουν την ασφάλεια του σταθμού, εξαπολύοντας επιθέσεις κοντά σε αυτόν. Παρόμοια τοπική κατάπαυση του πυρός είχε τεθεί σε ισχύ πέρυσι, όταν η λειτουργία των γραμμών παροχής ρεύματος είχε διακοπεί για εβδομάδες και ο σταθμός ήταν αναγκασμένος να στηρίζεται στην παροχή από ντιζελοκίνητες γεννήτριες έκτακτης ανάγκης.

Ρώσοι αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι μία από τις εξωτερικές γραμμές ηλεκτροδότησης εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία και ότι οι επισκευές στην άλλη θα χρειαστούν τουλάχιστον μία εβδομάδα. Τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι φυσιολογικά, σημείωσε η διοίκηση της πυρηνικής εγκατάστασης.

Η ουκρανική πλευρά δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει το θέμα αυτό.

Το ζήτημα του ποιος θα πρέπει να ελέγχει τον τεράστιο αυτόν πυρηνικό σταθμό είναι κεντρικό στις βραδυκίνητες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των εμπολέμων υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ που αναμένεται να επαναληφθούν στη Γενεύη τον ερχόμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.