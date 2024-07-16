Περού: Αυτόχθονας υπερασπιστής του περιβάλλοντος δολοφονείται

Υπερασπιστής του περιβάλλοντος, ο οποίος έδινε αγώνα εναντίον της αποψίλωσης του δάσους του Αμαζονίου στο Περού, εντοπίστηκε νεκρός προχθές Κυριακή, κατήγγειλαν χθες Δευτέρα αντιπρόσωποι κοινοτήτων αυτοχθόνων, που μίλησαν για «δολοφονία».

Ο Μαριάνο Ισακάμα, ο οποίος αγνοείτο για 23 ημέρες κι εναντιωνόταν στις καλλιέργειες φύλλων κόκας —το Περού συγκαταλέγεται στους κυριότερους παραγωγούς τους παγκοσμίως—, βρέθηκε νεκρός την Κυριακή στην όχθη του ποταμού Γιουράκ, στην περιφέρεια Αγουαϊτία του νομού Ουκαγιάλι, 500 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας, της Λίμας.

«Χθες (σ.σ. προχθές Κυριακή), ο αυτόχθονας αδελφός μας βρέθηκε δολοφονημένος, να είμαστε ξεκάθαροι — δολοφονημένος», τόνισε ο Ουίλι Πίνο, αντιπρόσωπος της Συνομοσπονδίας Κοινοτήτων Αυτοχθόνων του Κατακάιβο (FENACOKA), κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Ζητάμε για ακόμη μια φορά οι αρχές να κάνουν τις απαραίτητες έρευνες και να ξεκαθαρίσουν τι έγινε (...) χρειαζόμαστε διαφάνεια», πρόσθεσε ο Χάμερ Λόπες, της Ένωσης Φυλών για την Ανάπτυξη της Περουβιανής Ζούγκλας.

Η εισαγγελία και η αστυνομία ανακοίνωσαν πως διενεργούν έρευνα για την υπόθεση.

Ο Ουίλι Πίνο τόνισε πως οι κοινότητες αυτοχθόνων της περιοχής αποφάσισαν να οπλιστούν, για να αμυνθούν έναντι καλλιεργητών κόκας που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Αφού το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του, το έθνος του Κατακάιβο θα αρχίσει να υπερασπίζεται το ίδιο τον εαυτό του», εξήγησε.

Τον Δεκέμβριο αυτόχθονας ηγέτης, ο Μπενχαμίν Φλόρες Ρίος, δολοφονήθηκε στο σπίτι του.

Οι καλλιέργειες φύλλων κόκας για την παραγωγή κοκαΐνης κι η παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων —αιτίες της αποψίλωσης δασικών εκτάσεων— εκθέτουν αυτόχθονες λαούς που ζουν σε περιοχές του δάσους του Αμαζονίου στη βία κακοποιών.

Σύμφωνα με τους αριθμούς της ΜΚΟ Global Witness, τουλάχιστον 54 υπερασπιστές του περιβάλλοντος έχουν δολοφονηθεί στο Περού από το 2012. Οι μισοί και πλέον ανήκαν σε αυτόχθονες πληθυσμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

