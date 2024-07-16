Υπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής κατηγορεί το Ισραήλ για κακομεταχείρηση κρατουμένων

Υπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, αρμόδιος για τις υποθέσεις των φυλακισμένων, ο Καντούρα Φάρες, κατηγόρησε χθες Δευτέρα το Ισραήλ ότι διεξάγει «πόλεμο εκδίκησης» εναντίον των παλαιστινίων φυλακισμένων που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, κάνοντας λόγο περί γενικευμένης χρήσης βασανιστηρίων από την 7η Οκτωβρίου.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο για τις δηλώσεις του, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αντέτεινε πως «απορρίπτουν κατηγορηματικά τις κατηγορίες που αφορούν συστηματική κακομεταχείριση κρατουμένων» που έχουν συλληφθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το Ισραήλ διεξάγει πόλεμο εκδίκησης εναντίον των εγκλείστων εντός των τειχών φυλακών και κέντρων κράτησης», κατήγγειλε ο κ. Φάρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Ραμάλα, έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο κ. Φάρες, ο επικεφαλής του υπουργείου Υποθέσεων των Φυλακισμένων, κατήγγειλε τα «εγκλήματα που διαπράττονται σε βάρος των κρατούμενων», που το Ισραήλ μεταχειρίζεται, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σαν «ομήρους».

Ο νομικός σύμβουλος του υπουργείου Χάλεντ Μαχάτζνα κατήγγειλε ότι διαπράττονται βασανιστήρια, συμπεριλαμβανομένων «βιασμών» και άσκησης «ψυχολογικής βίας», επικαλούμενος όσα είπαν φυλακισμένοι από τη Γάζα που επισκέφθηκε στην ισραηλινή στρατιωτική φυλακή του Οφέρ, στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967.

Ο κ. Μαχάτζνα αναφέρθηκε ειδικά στη μαρτυρία του Μοχάμεντ Αράμπ, δημοσιογράφου του Αλ Αραμπί αλ Τζαντίντ, που ανέφερε ότι είδε στο κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν, στην έρημο Νεγκέβ (νότιο Ισραήλ) φυλακισμένο να υφίσταται βιασμό με ακροφύσιο πυροσβεστήρα.

Ο ίδιος δημοσιογράφος αποκάλυψε επίσης πως είδε να πεθαίνει μπροστά στα μάτια του κρατούμενος ο οποίος υπέστη ξυλοδαρμό ενώ ήταν αλυσοδεμένος, παρότι εκλιπαρούσε τους δεσμοφύλακες που τον χτύπαγαν να φέρουν γιατρό να τον βοηθήσει, πρόσθεσε ο νομικός σύμβουλος.

Σύμφωνα με το Αλ Αραμπί αλ Τζαντίντ, αγγλόφωνο μέσο ενημέρωσης με έδρα το Λονδίνο, ο κ. Αράμπ συνελήφθη από τον ισραηλινό στρατό στην πόλη της Γάζας τον Μάρτιο.

Ο δικηγόρος Μαχάτζνα αναφέρθηκε επίσης και σε άλλες περιπτώσεις «βασανιστηρίων», συμπεριλαμβανομένων «σεξουαλικών επιθέσεων», και της χρήσης σκύλων που εξαπολύονταν πάνω σε κρατούμενους ενώ αυτοί είχαν δεμένα τα χέρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κρατούμενοι σιτίζονται ελλιπώς, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τις σωματικές ανάγκες τους σε «ανοικτές» τουαλέτες υπό το βλέμμα των δεσμοφυλάκων, πως σε όλα τα κελιά είναι εγκατεστημένες κάμερες και ότι στους φυλακισμένους επιτρέπεται να πλένονται «μόνο για ένα λεπτό».

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων είπε πως διαψεύδει τις «κατηγορίες για σεξουαλική βία σε βάρος κρατουμένων», διαβεβαιώνοντας πως δρουν όπως προβλέπει «η ισραηλινή νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο» και «εγγυώνται τα δικαιώματα των κρατουμένων». Είπε πως στους φυλακισμένους δίνονται «τρία γεύματα την ημέρα» με πρόγραμμα καθορισμένο από «διατροφολόγο» και ότι έχουν επίσης πρόσβαση στην απαραίτητη «ιατρική περίθαλψη».

Πέντε ισραηλινές μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν προσφύγει στο ισραηλινό ανώτατο δικαστήριο απαιτώντας να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης στη στρατιωτική φυλακή Σντε Τεϊμάν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο ΟΗΕ καταδίκασε την «απαράδεκτη» μεταχείριση των παλαιστινίων φυλακισμένων και αξίωσε να διενεργηθεί έρευνα.

Τον Μάιο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις παραδέχθηκαν ότι ως εκείνον τον μήνα είχαν χάσει τη ζωή τους 36 κρατούμενοι σε φυλακές και κέντρα κράτησης, αποδίδοντας τους θανάτους τους σε τραυματισμούς τους προτού συλληφθούν ή νοσήματα από τα οποία έπασχαν. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς καταγγέλλει πως οι θάνατοι οφείλονταν σε βασανιστήρια ή κακοποιήσεις των θυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

