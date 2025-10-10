Ομάδα 200 Αμερικανών στρατιωτών θα «επιβλέπει» την εκεχειρία στη Γάζα

Μια αμερικανική στρατιωτική ομάδα 200 ατόμων θα αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για να «επιβλέπει» την εκεχειρία στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, μετά από την ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού, «θα έχει αρχικά 200 άτομα επί τόπου. Ο ρόλος του θα είναι να επιβλέπει, να παρατηρεί, να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους ανώτερος αξιωματούχος.

Στρατεύματα και στρατιωτικοί αξιωματούχοι από την Αιγύπτιο, το Κατάρ, την Τουρκία και πιθανώς τα ΗΑΕ θα ενσωματωθούν στην ομάδα, συμπλήρωσε. Ένας δεύτερος αξιωματούχος είπε ότι «δεν πρόκειται να εισέλθουν αμερικανικά στρατεύματα στη Γάζα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.