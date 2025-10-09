Τη συμμετοχή της Τουρκίας στην εποπτεία της εκεχειρίας για την ευρηνευτική συμφωνία στη Γάζα, ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, γνωστοποίησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε χαρακτηριστικά ότι «με το θέλημα του Θεού, εμείς ως Τουρκία θα συμμετάσχουμε στην αποστολή που θα παρακολουθούμε την εφαρμογή της συμφωνίας επί τόπου».

Πρόσθεσε, δε, ότι η Τουρκία θα συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

Το σχέδιο ωστόσο για την επόμενη ημέρα στη Γάζα είναι ακόμη υπό συζήτηση, καθώς και το ποια κράτη θα συμμετάσχουν και από πού θα διαυεθούν τα απαιτούμενα κεφάλαια.

