Η κατάσταση για τις μονάδες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό και στα περίχωρα των πόλεων Πόκροφσκ και Μίρνοχραντ, στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, στην Ουκρανία, έχει επιδεινωθεί περαιτέρω, ανέφερε χθες Παρασκευή ουκρανικό μέσο ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ukrainska Pravda, αξιωματικοί στη συγκεκριμένη περιοχή τόνισαν πως η κατάσταση γίνεται ολοένα πιο δυσμενής για τους άνδρες τους και την επιδεινώνει ακόμη περισσότερο η δραστηριότητα ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Ορισμένες ουκρανικές θέσεις στους επιχειρησιακούς χάρτες απλούστατα δεν υπάρχουν πλέον ή επανδρώνονται από στρατιώτες που είναι τραυματισμένοι, κατά τις πληροφορίες της Ουκραΐνσκα Πράβντα.

🔥 A strike was carried out on the location of Russian UAV operators in the Pokrovsk direction. pic.twitter.com/XEQYiRcwQi — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 24, 2025

Η κατάσταση στην Πόκροφσκ κάνει επίσης ολοένα πιο δύσκολο τον ανεφοδιασμό στη γειτονική πόλη Μίρνοχραντ. Στοιχεία του ρωσικού στρατού επιχειρούν επί του παρόντος στο βόρειο τμήμα της. Αν πέσει η Πόκροφσκ, η συντεταγμένη αποχώρηση των ουκρανών στρατιωτικών από τη Μίρνοχραντ θα είναι ανέφικτη.

North of encirled Pokrovsk, Close to the Town of Mirnograd



An Entire column of Ukrainian armoured vehicles destroyed by advancing Russians



You won't see this in the @Telegraph or @guardian or on the @BBC



Why? pic.twitter.com/8l8wLCAJw8 — Chay Bowes (@BowesChay) October 23, 2025

Η Πόκροφσκ και η Μίρνοχραντ διεκδικούνται για μήνες και απειλούνται με περικύκλωση από τον ρωσικό στρατό. Τον Σεπτέμβριο, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωνε πως διεξήχθησαν επιτυχημένες αντεπιθέσεις, όμως οι δηλώσεις αυτές αμφισβητούνται από παρατηρητές.

