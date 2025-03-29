Ολλανδία: Ουκρανός ο δράστης που μαχαίρωσε 5 άτομα σε πλατεία του Άμστερνταμ

Ο ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον πέντε ανθρώπων την Πέμπτη στο κέντρο του Άμστερνταμ είναι ένας 30χρονος Ουκρανός από την περιφέρεια Ντονέτσκ στα ανατολικά της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Ο άνδρας αυτός θεωρείται ύποπτος για τον τραυματισμό με διαφορετικά μαχαίρια πέντε ανθρώπων, τους οποίους επέλεξε τυχαία, κοντά στην πολυσύχναστη πλατεία Νταμ το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο άνδρας συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση με τη βοήθεια περαστικών και τραυματίστηκε στο πόδι.

Τέθηκε υπό κράτηση και θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου την 1η Απριλίου για να αποφασιστεί αν θα παραταθεί η κράτησή του. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο συλληφθείς νοίκιασε δωμάτιο ξενοδοχείου του Άμστερνταμ την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κίνητρό του παραμένει αδιευκρίνιστο ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Τα θύματά του είναι ένας 26χρονος από την Πολωνία, μια 73χρονη Βελγίδα, μια 19χρονη από το Άμστερνταμ και μια 67χρονη με έναν 69χρονο αμφότεροι αμερικανικής υπηκοότητας.

Ο Πολωνός πήρε χθες εξιτήριο, ενώ τα υπόλοιπα θύματα παραμένουν στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, είπε η αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.