Το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, CHP, στο οποίο ανήκει ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, καλεί σήμερα σε μεγάλη συγκέντρωση κατά της σύλληψης και προφυλάκισης του δημάρχου, παρά τη συνεχιζόμενη καταστολή των διαδηλώσεων.

Ο κόσμος καλούνταν να συγκεντρωθεί στις 12:00 (11:00 ώρα Ελλάδας) στην ασιατική πλευρά της μητρόπολης «για να συνεχίσει την πορεία προς την εξουσία», σύμφωνα με τον ηγέτη του CHP Ογκιούρ Οζέλ.

Από νωρίς σήμερα το πρωί, φέριμποτ στον Βόσπορο ναυλωμένα από το κόμμα μεταφέρουν διαδηλωτές που κρατούν την τουρκική σημαία και πορτρέτα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, του πατέρα του τουρκικού έθνους, μέχρι το σημείο της συγκέντρωσης.

Η σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου πυροδότησε ένα πρωτοφανές την τελευταία δεκαετία κύμα διαδηλώσεων σε όλη την Τουρκία, με δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές να κατεβαίνουν κάθε νύχτα στους δρόμους, μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας.

Από τότε το κόμμα σταμάτησε να καλεί τον κόσμο να συγκεντρωθεί μπροστά από το δημαρχείο. Ωστόσο σε συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, που φέρει σημερινή ημερομηνία, ο Οζγκιούρ Οζέλ ανακοινώνει τη διεξαγωγή τακτικών συγκεντρώσεων «κάθε Σάββατο σε μια πόλη της Τουρκίας» και κάθε Τετάρτη βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.

«Πιστεύουμε πως οι συλλήψεις θα μειώνονται από τώρα», διαβεβαιώνει. Απαντώντας στο σχόλιο ότι οι συγκεντρώσεις έχουν απαγορευθεί από τις αρχές μετά τη σύλληψη του δημάρχου, ο επικεφαλής του κεμαλικού κόμματος δηλώνει έτοιμος να «διακινδυνεύσει να περάσει οκτώ, δέκα χρόνια στη φυλακή αν χρειαστεί. Επειδή αν δεν απορρίψουμε αυτή την απόπειρα πραξικοπήματος, θα ολοκληρωθεί στις κάλπες».

Το CHP, πρώτη δύναμη στην αντιπολίτευση, ετοιμαζόταν να ορίσει τον Ιμάμογλου ως υποψήφιό του στις προσεχείς προεδρικές εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν το 2028, όταν αυτός συνελήφθη στις 19 Μαρτίου -- οδηγήθηκε στη φυλακή λίγες ημέρες αργότερα.

Οι νέοι και οι φοιτητές κυρίως προσπάθησαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις όμως η καταστολή που συνεχίζεται με συλλήψεις, στο σπίτι τους την αυγή, διαδηλωτών, δημοσιογράφων και δικηγόρων μοιάζει να απωθεί τους πιο αποφασισμένους.

Μόνο στην Κωνσταντινούπολη, 511 φοιτητές προσήχθησαν χθες, Παρασκευή, 275 εκ των οποίων φυλακίστηκαν, σύμφωνα με τον δικηγόρο Φερχάτ Γκιουζέλ.

«Όμως ο αριθμός αυτός είναι πιθανόν πολύ μεγαλύτερος», δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη, τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί εκ των οποίων 260 έχουν φυλακιστεί.

Χθες βράδυ, ο Σουηδός δημοσιογράφος Γιοακίμ Μεντίν, που συνελήφθη την Πέμπτη στην σκάλα του αεροπλάνου κατά την άφιξή του, τέθηκε υπό κράτηση σε φυλακή της Κωνσταντινούπολης, όπως ανέφερε ο διευθυντής της εφημερίδας όπου εργάζεται, της Dagens.

Ο Αντρέας Γκούσταβσον δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «δεν έχει ενημερωθεί για τις κατηγορίες που του προσάπτονται», όμως σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ ο δημοσιογράφος κατηγορείται ότι «προσέβαλε τον πρόεδρο» της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ότι είναι «μέλος ένοπλης τρομοκρατικής οργάνωσης».

«Ξέρω πως οι κατηγορίες αυτές είναι 100% ψευδείς», επέμεινε ο Γκούσταβσον στον λογαριασμό του στο Χ.

Πριν από τον Μεντίν, ένας δημοσιογράφος του BBC, ο Μάρκ Λόυοεν, είχε απελαθεί για «διατάραξη της δημόσιας τάξης». Τουλάχιστον δώδεκα Τούρκοι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν στη διάρκεια της εβδομάδας. Στην πλειονότητά τους έχουν αφεθεί ελεύθεροι, όμως εξακολουθούν να κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε απαγορευμένες διαδηλώσεις τις οποίες κάλυπταν για τα μέσα ενημέρωσης στα οποία εργάζονται, μεταξύ των οποίων και ένας φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείο, ο Γιασίν Ακγκιούλ, που φοβάται πως υπάρχει «βούληση να εμποδιστούν οι δημοσιογράφοι να κάνουν τη δουλειά τους».

Χθες ο συνήγορος του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Μεχμέτ Πεχλιβάν, που συνελήφθη για «εντελώς κατασκευασμένους λόγους», σύμφωνα με τον Ε. Ιμάμογλου, αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ.

Στις αρχές αυτού του Σαββατοκύριακου της Άιντ ελ Φιτρ, που θα εορταστεί την Κυριακή για το τέλος του Ραμαζανιού, η συγκέντρωση του CHP θα είναι ένα τεστ για την αντιπολίτευση καθώς πολλοί κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης θα φύγουν από την πόλη για να πάνε στην οικογένειά τους.

Πόσο μάλλον που ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι δίνει άδεια εννέα ημερών στου υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το CHP, 15 εκατομμύρια άνθρωποι, πολύ πέρα από το κόμμα, συμμετείχαν παρ' όλ΄αυτά στις συμβολικές εκλογές.

«Η υποψηφιότητα του Εκρέμ Ιμάμογλου είναι η αρχή ενός ταξιδιού που θα εγγυηθεί την δικαιοσύνη και την κυριαρχία του έθνους», έγραψε ο Οζέλ στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

