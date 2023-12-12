Ολλανδία: Οι Αρχές αύξησαν το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής σε «σημαντικό»

Η πιθανότητα μιας τρομοκρατικής επίθεσης στην Ολλανδία εντάθηκε τους τελευταίους μήνες, όπως έγινε σήμερα γνωστό από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της χώρας, καθώς αύξησε το επίπεδο απειλής για πρώτη φορά από το 2019.

Ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιτρομοκρατία και την Ασφάλεια (NCTV) ανακοίνωσε πως αύξησε το επίπεδο απειλής στη χώρα στο 4 ή «σημαντικό», στην πεντάβαθμη κλίμακα, επικαλούμενος τη σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Οργανώσεις όπως ο ISIS και η Αλ Κάιντα χρησιμοποιούν τον πόλεμο στη Γάζα για να προτρέψουν τους υποστηρικτές τους να διαπράξουν επιθέσεις στη Δύση», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Επιθέσεις και συλλήψεις στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο, από τις αρχές Οκτωβρίου, αποτυπώνουν τους κινδύνους που θέτουν ριζοσπαστικοποιημένα άτομα, τα οποία εμπνέονται από τρέχοντα γεγονότα και τρομοκρατικές οργανώσεις».

Εάν η αντιτρομοκρατική υπηρεσία είχε πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη επίθεση που σχεδιάζεται στη χώρα θα αύξανε το επίπεδο απειλής στο πέντε ή «κρίσιμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.