Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκ στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής χτυπήθηκε από κεραυνό σε αγώνα και σκοτώθηκε - Βίντεο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα σε ερασιτεχνικό αγώνα της Βραζιλίας, αφού ένας ποδοσφαιριστής χτυπήθηκε από κεραυνό και σκοτώθηκε, ενώ άλλοι 6 τραυματίστηκαν!  

Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής χτυπήθηκε από κεραυνό σε αγώνα και σκοτώθηκε

Σοκαριστικό συμβάν στη Βραζιλία!

Συγκεκριμένα, ένας 21χρονος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, ο Κάιο Ενρίκε, σκοτώθηκε από κεραυνό εν ώρα αγώνα, ενώ 6 παίκτες τραυματίστηκαν σοβαρά και κατέληξαν στο νοσοκομείο!

Το περιστατικό έλαβε χώρα στον αγώνα μεταξύ της Σάντο Αντόνιο ντα Πλατίνα και της Ουνιάο Τζαπιρένσε ντε Τζαπίρα, για την πρώτη φάση του Περιφερειακού Κυπέλλου Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου Βραζιλίας. Προφανώς, το ματς διεκόπη ακαριαία και δεν συνεχίστηκε μετά το ασύλληπτο και τραγικό συμβάν.

«Είδαμε κεραυνούς που έπεσαν κατευθείαν. Υπήρχαν αρκετοί παίκτες που ήταν γύρω από την μπάλα και ο κεραυνός χτύπησε μόνο έναν. Έπεσαν όλοι, άλλοι σηκώθηκαν και άλλοι έμειναν κάτω. Έλαβαν βοήθεια γρήγορα, αλλά δυστυχώς ένας πέθανε», εξήγησε ο δημοτικός διευθυντής Αθλητισμού της Σάντο Αντόνιο ντα Πλατίνα στο «RPC».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βραζιλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark