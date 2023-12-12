Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής χτυπήθηκε από κεραυνό σε αγώνα και σκοτώθηκε

Σοκαριστικό συμβάν στη Βραζιλία!

Lightning strikes around 4 players on the field during a football match in Santo Antônio da Platina, #Brazil today. The condition of the victims is not yet known. 😱⚡️pic.twitter.com/3lvdwpvPhe December 10, 2023

Συγκεκριμένα, ένας 21χρονος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, ο Κάιο Ενρίκε, σκοτώθηκε από κεραυνό εν ώρα αγώνα, ενώ 6 παίκτες τραυματίστηκαν σοβαρά και κατέληξαν στο νοσοκομείο!

Το περιστατικό έλαβε χώρα στον αγώνα μεταξύ της Σάντο Αντόνιο ντα Πλατίνα και της Ουνιάο Τζαπιρένσε ντε Τζαπίρα, για την πρώτη φάση του Περιφερειακού Κυπέλλου Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου Βραζιλίας. Προφανώς, το ματς διεκόπη ακαριαία και δεν συνεχίστηκε μετά το ασύλληπτο και τραγικό συμβάν.

«Είδαμε κεραυνούς που έπεσαν κατευθείαν. Υπήρχαν αρκετοί παίκτες που ήταν γύρω από την μπάλα και ο κεραυνός χτύπησε μόνο έναν. Έπεσαν όλοι, άλλοι σηκώθηκαν και άλλοι έμειναν κάτω. Έλαβαν βοήθεια γρήγορα, αλλά δυστυχώς ένας πέθανε», εξήγησε ο δημοτικός διευθυντής Αθλητισμού της Σάντο Αντόνιο ντα Πλατίνα στο «RPC».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.