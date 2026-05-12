Οι αρχές της Ονδούρας συνέλαβαν τρία άτομα, ανάμεσά τους και έναν ισχυρό πολιτικό οι οποίοι κατηγορούνται ότι ήταν οι ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας ενός περιβαλλοντικού ηγέτη το 2024, μιας υπόθεσης που έγινε σύμβολο της κυβερνητικής διαφθοράς και των συνεχιζόμενων κινδύνων που αντιμετωπίζουν όσοι υπερασπίζονται το περιβάλλον στην περιοχή.

Ο Αντάν Φούνες, πρώην δήμαρχος της πόλης Τοκόα, συνελήφθη στο σπίτι του ως ύποπτος για ηθική αυτουργία στη δολοφονία, έπειτα από χρόνια κατηγοριών από θρησκευτικούς και περιβαλλοντικούς ηγέτες.

Ο Χουάν Λόπες ήταν αγωνιστής κατά της διαφθοράς και ηγήθηκε μιας έντονης κοινοτικής εκστρατείας εναντίον ενός έργου εξόρυξης οξειδίου του σιδήρου στην Κολόν, μια αγροτική περιοχή στη βορειοδυτική Ονδούρα. Οι ακτιβιστές υποστήριζαν ότι το έργο απειλούσε τα πυκνά δάση και τα κρυστάλλινα νερά της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων προστατευόμενων φυσικών αποθεμάτων. Ο Λόπες ήταν ένας από τους πιο έντονους επικριτές του τότε δημάρχου Αντάν Φούνες, υποστηρικτή του ορυχείου και στενού συμμάχου της πρώην προέδρου της Ονδούρας, Σιομάρα Κάστρο.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Λόπες είχε ζητήσει την παραίτηση του Φούνες λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος δέχθηκε πυροβολισμούς έξι φορές στο στήθος και μία στο κεφάλι από μασκοφόρο ένοπλο, προκαλώντας διεθνείς εκκλήσεις για δικαιοσύνη από την κυβέρνηση Μπάιντεν, τον Πάπα Φραγκίσκο και τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και κατηγορίες κατά του Φούνες, ο οποίος θεωρείται ισχυρός παράγοντας στη μακροχρόνια αιματηρή αγροτική σύγκρουση της περιοχής. Ο θάνατός του ξύπνησε μνήμες από τη διεθνή κατακραυγή για τη δολοφονία της περιβαλλοντολόγου Μπέρτα Κάσερες το 2016 στην Ονδούρα.

Περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, ο Φούνες συνελήφθη μαζί με άλλους δύο άνδρες, τον επιχειρηματία Έκτορ Εδουάρδο Μέντες και τον Χουάν Άνχελ Ράμος Γκαγιέγος, τους οποίους οι εισαγγελείς κατηγορούν για εγκληματική οργάνωση εις βάρος θεμελιωδών δικαιωμάτων.

«Αυτά τα τρία άτομα θεωρούνται οι ηθικοί αυτουργοί του θανάτου του περιβαλλοντιστή Χουάν Λόπες», δήλωσε στο Associated Press ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας, Γιούρι Μόρα.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από μια σειρά προηγούμενων συλλήψεων πριν από μερικούς μήνες, όμως ο Φούνες είχε ήδη κατονομαστεί από τοπικούς περιβαλλοντικούς και θρησκευτικούς ηγέτες ως ο άνθρωπος που οργάνωσε τη δολοφονία. Η δημόσια δίκη των τριών αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο Ιούνιο.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί επάγγελμα υψηλού κινδύνου στην Ονδούρα. Άτομα όπως ο Λόπες συχνά λειτουργούν ως ανεπιθύμητοι μάρτυρες σε περιοχές της Λατινικής Αμερικής πλούσιες σε φυσικούς πόρους, της πιο θανατηφόρας περιοχής στον κόσμο για περιβαλλοντικούς ακτιβιστές, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Global Witness.

Η Global Witness κατέγραψε 117 δολοφονίες υπερασπιστών του περιβάλλοντος το 2024, το 82% των οποίων σημειώθηκαν στη Λατινική Αμερική. Πέντε δολοφονίες έγιναν στη μικρή χώρα της Κεντρικής Αμερικής το 2024 και 18 την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της οργάνωσης. Στην πόλη Τοκόα, όπου ζούσε ο Λόπες, περιβαλλοντικοί ακτιβιστές που αντιτίθενται στο μεταλλευτικό έργο στοχοποιούνται εδώ και χρόνια, ενώ οκτώ ακτιβιστές είχαν φυλακιστεί για περισσότερα από δύο χρόνια, σε αυτό που οι δικηγόροι τους χαρακτήρισαν αντίποινα για τη δράση τους.

Η Νταλίλα Σαντιάγο, στενή φίλη του Λόπες και ηγετική μορφή του κινήματός του, δήλωσε ότι, μέσα στο κλίμα ατιμωρησίας που επικρατεί στην Ονδούρα, η σύλληψη του Φούνες ήταν σοκαριστική. Όπως είπε, οι συλλήψεις δείχνουν ότι ο αγώνας τους για δικαιοσύνη και για την προστασία της γης άξιζε το βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές. Πρόσθεσε επίσης ότι οι αρχές της Ονδούρας πρέπει να συνεχίσουν τις έρευνες ώστε να λογοδοτήσουν και άλλοι υπεύθυνοι, καθώς και επιχειρηματίες που συνδέονται με το μεταλλευτικό έργο.

Οι εταιρείες της Ονδούρας πίσω από το ορυχείο, Inversiones Los Pinares, Inversiones Ecotek και η μητρική τους εταιρεία, αντιμετωπίζουν δίωξη για περιβαλλοντική καταστροφή, η οποία ξεκίνησε από την Εισαγγελία λίγο μετά τη δολοφονία του Λόπες. Οι εταιρείες έχουν υπερασπιστεί το έργο, τονίζοντας τις εκατοντάδες θέσεις εργασίας που δημιούργησε και τη συμβολή του στην τοπική οικονομία.

«Ζητάμε δικαιοσύνη εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε η Σαντιάγο. «Και πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν οι εγκέφαλοι πίσω από αυτή την υπόθεση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.