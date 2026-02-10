Λογαριασμός
Ολλανδία: 15 συλλήψεις για προπαγάνδα υπέρ του ISIS στο TikTok

Οι ύποπτοι, ηλικίας 16 έως 53 ετών, συνελήφθησαν σε εφόδους σε περιοχές της Ολλανδίας - Κάποιες από τις οποίες είχαν πάνω από 100.000 προβολές

dutch police

Δεκαπέντε άνθρωποι συνελήφθησαν στην Ολλανδία σήμερα με την υποψία ότι διέδιδαν προπαγάνδα για το Ισλαμικό Κράτος μέσω του TikTok και προσπαθούσαν να πείσουν άλλους να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις, δήλωσαν Ολλανδοί εισαγγελείς.

Οι συλλήψεις σχετίζονται με έναν λογαριασμό στο TikTok που διέδιδε προπαγάνδα του ISIS με ολλανδικούς υπότιτλους, ανέφεραν οι εισαγγελείς, όπως μεταδίδει το Reuters. 

Οι αναρτήσεις στο TikTok, κάποιες με περισσότερες από 100.000 θεάσεις, ενθάρρυναν τον κόσμο να ενταχθεί στο Ισλαμικό Κράτος και εξυμνούσαν τι σημαίνει να γίνεται κάποιος μάρτυρας για τη βίαιη ισλαμική οργάνωση, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Δεκατρείς από τους υπόπτους είναι Σύροι και τέσσερις έχουν ολλανδική υπηκοότητα, ανέφεραν οι εισαγγελείς, υπονοώντας ότι ορισμένοι είχαν διπλή υπηκοότητα ενώ τέσσερις είναι ανήλικοι.

Οι ύποπτοι, ηλικίας 16 έως 53 ετών, συνελήφθησαν σε εφόδους σε όλη την Ολλανδία, μετά τη σύλληψη τον περασμένο μήνα ενός ατόμου που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως τον κύριο ύποπτο.

