Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αποδέχθηκε την Παρασκευή την πρόσκληση του Βλαντιμίρ Πούτιν να επισκεφθεί τη Ρωσία, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πεζεσκιάν και ο Πούτιν είχαν τετ α τετ συνομιλίες στο περιθώριο διεθνούς διάσκεψης στο Τουρκμενιστάν.

Η RIA δεν έδωσε ημερομηνία για την προγραμματισμένη επίσκεψη.

«Το Ισραήλ σκοτώνει αθώους ανθρώπους»

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ θα πρέπει «να σταματήσει να σκοτώνει αθώους ανθρώπους» και ότι οι ενέργειές του στη Μέση Ανατολή υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πεζεσκιάν μίλησε σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης στο περιθώριο διεθνούς συνάντησης στο Τουρκμενιστάν.

«Θα ήθελα να πω στο Ισραήλ: σταματήστε να σκοτώνετε αθώους ανθρώπους. Σταματήστε να βομβαρδίζετε κτίρια κατοικιών, ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα ούτως ή άλλως», είπε ο Πεζεσκιάν, κατηγορώντας το Ισραήλ για παραβίαση κάθε είδους διεθνούς συμφωνίας.

«Το κάνει αυτό γιατί γνωρίζει ότι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται πίσω από αυτό», είπε.

Η Μέση Ανατολή παραμένει σε κατάσταση συναγερμού για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή, εν αναμονή της απάντησης του Ισραήλ σε ιρανικό πυραυλικό χτύπημα την 1η Οκτωβρίου.

