Τυφώνας Milton : «Γεννούσα και έξω ξεριζόνονταν δέντρα» - Η μαρτυρία μιας εγκύου 

Ήταν τέσσερις το πρωί της Τετάρτης, τοπική ώρα, στο Πορτ Σάρλοτ της Σαρασότα στη Φλόριντα όταν έσπασαν τα νερά της εγκυμονούσας Κένζι Λουέλεν και ξεκίνησε ο τοκετός. Την ίδια ώρα ο τυφώνας Μίλτον, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 15 νεκρούς, είχε αρχίσει ήδη να χτυπάει την περιοχή.

Υστέρα από σχεδόν 4 ώρες με συσπάσεις στο σπίτι, η Κένζι , ο σύζυγος της Μπένετ και η μητέρα της, ξεκίνησαν για το Νοσοκομείο Sarasota Memorial. Την προηγούμενη ημέρα είχαν πάρει τηλέφωνο για να ζητήσουν εισαγωγή μία ημέρα νωρίτερα, λόγω της επερχόμενης καταστροφής, αλλά οι υπεύθυνοι αρνήθηκαν λέγοντας «το νοσοκομείο δε λειτουργεί ως καταφύγιο, πρέπει να έρθετε όταν ξεκινήσει ο τοκετός».

Βγαίνοντας στον σχεδόν έρημο δρόμο για το νοσοκομείο, «η μητέρα μου οδηγούσε εν μέσω θύελλας και προσπαθούσαμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί» δήλωσε η ευτυχής πλέον νέα μητέρα στο NBC.

«Δεν υπήρχαν πραγματικά πολλοί άνθρωποι στους δρόμους, γιατί είχε πολύ άνεμο έξω και έβρεχε αρκετά» περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας η Κένζι.

Τελικά, μέσα στη θύελλα και την καταιγίδα, έφτασαν στο νοσοκομείο, ενώ ο τυφώνας ξερίζωνε ήδη δέντρα έξω από το παράθυρο τους.

«Ήμουν πολύ φοβισμένη. Αν δεν είχα τους γιατρούς και τις νοσοκόμες, θα ήταν πολύ χειρότερα», δήλωσε η νεαρή γυναίκα που τελικά χρειάστηκε να υποβληθεί σε καισαρική.

Τελικά, λίγες ώρες, η Κένζι έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο αγοράκι, τον Ντίουι Λέστερ Μπένετ τον 4ο, ο οποίος γεννήθηκε με βάρος 3,6 κιλά.

Το ίδιο βράδυ, σε αντίστοιχες συνθήκες, άλλα έξι μωρά γεννήθηκαν στα δύο νοσοκομεία της πόλης, τα οποία οι γιατροί τα χαρακτήρισαν «μικρά θαύματα».

