Αφγανιστάν: Οι πολίτες συρρέουν στα σύνορα με το Πακιστάν

Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφονται στο Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν έκλεισαν το διαδίκτυο στο πλαίσιο των ανελεύθερων και καταπιεστικών νόμων τους, με συνέπεια οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν σήμα μόνο στα πακιστανικά σύνορα.

Οι Αφγανοί πολίτες συρρέουν στα σύνορα με το Πακιστάν για να συνδεθούν στο ίντερνετ και τουλάχιστον να στείλουν μηνύματα στις οικογένειές τους.

Τη Δευτέρα οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν διακοπή των τηλεπικοινωνιών, με συνέπεια οι άνθρωποι είναι απομονωμένοι από τον έξω κόσμο.

Οι τραπεζικές συναλλαγές, οι πληρωμές και η διαδικτυακή εκπαίδευση, που έχουν γίνει ζωτικής σημασίας για πολλές γυναίκες, έχουν παραλύσει.

Αυτό είναι το πρώτο πλήρες κλείσιμο του διαδικτύου στο Αφγανιστάν από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία.



Η χώρα βιώνει επί του παρόντος «πλήρη διακοπή του διαδικτύου», σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης του διαδικτύου Netblocks.



Πηγή: skai.gr

