Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε κτίριο που φλέγεται στη Μόσχα.

Υπενθυμίζεται ότι 9 άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στους πάνω ορόφους ενός φλεγόμενου ινστιτούτου τεχνολογικών ερευνών έξω από τη Μόσχα, όπως είπαν σήμερα οι ρωσικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και αξιωματούχοι.

Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στο Telegram δείχνει ανθρώπους να σπάνε τα τζάμια των παραθύρων καθώς μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από το κτίριο ενώ φλόγες έχουν τυλίξει τους πρώτους ορόφους του.

I Frjazino utanför Moskva brinner det idag hos bolaget Platan som utvecklar och levererar elektronik och delar till den ryska krigsindustrin.

Så kan det gå. pic.twitter.com/SEG5tkFVLX — Fria Ukraina (@FriaUkraina) June 24, 2024

Moskva ətrafındakı "Platan" Elmi-Tədqiqat İnstitunun binası yanır pic.twitter.com/mdPfylRrHa — XəbərAz 🇦🇿🇹🇷 (@xeberazbaku) June 24, 2024

"Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 9 άνθρωποι μέσα στο κτίριο. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται", ανακοίνωσε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Η ίδια πηγή είπε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος διασώθηκε από τις δυνάμεις τις πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Μόσχας Αντρέι Βορομπίοφ δήλωσε ότι οι φλόγες έχουν τυλίξει τρεις ορόφους του κτιρίου.

"Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πιθανόν να υπάρχουν επτά ακόμη άτομα μέσα στο κτίριο. Η αναζήτηση για τυχόν θύματα συνεχίζεται", είπε ο Βορομπίοφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.