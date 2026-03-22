Στις φλόγες παιδικός σταθμός στη Λαμία

Στις φλόγες παραδόθηκε κτίριο στο ισόγειο του οποίου στεγάζεται, παιδικός σταθμός στην περιοχή της Μεγάλης Βρύσης, περίπου 5 χιλ. ανατολικά της Λαμίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και έντονη ανησυχία στην περιοχή.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και μέσα σε ελάχιστα λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η σκεπή του τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς, μετατρέποντας το κτίριο σε παρανάλωμα του πυρός.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 28 πυροσβέτες και εννέα οχήματα έσπευσαν στο σημείο και δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της και να μειωθούν οι ζημιές.

Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η κατάσταση που δημιουργήθηκε από τους πυκνούς καπνούς, οι οποίοι έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεχείς ενισχύσεις δυνάμεων, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

SKAI.GR

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.