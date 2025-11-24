Για πρώτη φορά στα καταγεγραμμένα χρονικά εξερράγη στην Αιθιοπία το ηφαίστειο Χαούλι Γκούμπι (Hayli Gubbi), εκτοξεύοντας στον αέρα μια τεράστια στήλη τέφρας.

Volcano Hayli Gubbi erupted today in Ethiopia.



It’s its first eruption ever

pic.twitter.com/1P5z3AxGnq November 24, 2025

Το ηφαίστειο βρίσκεται στην απομακρυσμένη περιοχή Afar και οι επιστήμονες αναφέρουν ότι είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη έκρηξή του εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Ethiopia is reporting what scientists say is its first confirmed volcanic eruption in thousands of years after the Hayli Gubbi volcano in the remote Afar region burst to life. Researchers say this marks the volcano’s first recorded activity and likely its first eruption in many… pic.twitter.com/rzhMDttAfu — Open Source Intel (@Osint613) November 24, 2025

Το πιο γνωστό και ενεργό ηφαίστειο της Αιθιοπίας είναι το Έρτα Άλε (Erta Ale) που βρίσκεται στην περιφέρεια Αφάρ, στην έρημο κοντά στα σύνορα με την Ερυθραία.

