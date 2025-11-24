Λογαριασμός
Ηφαίστειο στην Αιθιοπία εξερράγη για πρώτη φορά– Βίντεο 

Για πρώτη φορά στα χρονικά «ξύπνησε» το ηφαίστειο Χαούλι Γκούμπι, εκτοξεύοντας μια τεράστια στήλη τέφρας, στην πρώτη έκρηξη εδώ και χιλιάδες χρόνια

ηφαιστειο αιθιοπια

Για πρώτη φορά στα καταγεγραμμένα χρονικά εξερράγη στην Αιθιοπία το ηφαίστειο Χαούλι Γκούμπι (Hayli Gubbi), εκτοξεύοντας στον αέρα μια τεράστια στήλη τέφρας. 

Το ηφαίστειο βρίσκεται στην απομακρυσμένη περιοχή Afar και οι επιστήμονες αναφέρουν ότι είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη έκρηξή του εδώ και χιλιάδες χρόνια

Το πιο γνωστό και ενεργό ηφαίστειο της Αιθιοπίας είναι το Έρτα Άλε (Erta Ale) που βρίσκεται στην περιφέρεια Αφάρ, στην έρημο κοντά στα σύνορα με την Ερυθραία.

TAGS: Αιθιοπία ηφαίστειο
