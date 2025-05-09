Με μια ομιλία για τη μητρότητα, την ενδυνάμωση των γυναικών και τον ρόλο της οικογένειας, η Μελάνια Τραμπ επανεμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο, αποκαλύπτοντας πτυχές των προσωπικών της πεποιθήσεων που σπανίως εκφράζει και εξαφανίστηκε όπως ήρθε: ήρεμα, διακριτικά, μα με νόημα.

Μαύρη δερμάτινη φούστα, ψηλά τακούνια, λευκό σακάκι, φορεμένο σαν κάπα στους ώμους.

Η Μελάνια Τραμπ δεν εμφανίζεται συχνά στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου πόσω μάλλον να ακούγεται. Αλλά την Πέμπτη, σε δεξίωση για μητέρες στρατιωτικών, έκανε τις πρώτες της δημόσιες δηλώσεις στον Λευκό Οίκο από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία, 109 ημέρες νωρίτερα.

Η Πρώτη Κυρία προσήλθε στο αναλόγιο της Ανατολικής Αίθουσας. Ευχαρίστησε τον σύζυγό της, τον πρόεδρο, για την εισαγωγή. Μερικοί παρόντες χειροκρότησαν διστακτικά. Η Μελάνια συνέχισε, εκείνη και το κοινό της αναζητούσαν έναν ρυθμό, σαν σκουριασμένοι παρτενέρ σε χορό.

«Η μητρότητα...», ξεκίνησε. Το χειροκρότημα έγινε πιο έντονο και εκείνη σταμάτησε για να το δεχθεί.

Στον κόσμο του πολιτικού κινήματος Τραμπ, γεμάτο φωνές, δηλώσεις και υπερπληροφόρηση, η σιωπηλή παρουσία της Μελάνιας της προσδίδει κάτι σχεδόν μυστικιστικό. «Μου θυμίζει λίγο την Γκρέτα Γκάρμπο», λέει η Κάθριν Τζέλισον, καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, που μελετά τις πρώτες κυρίες, αναφερόμενη στην διάσημη ηθοποιό που έγινε ερημίτης, προκαλώντας φρενίτιδα με κάθε σπάνια δημόσια εμφάνισή της. «Η σχετική σπανιότητα των εμφανίσεων της Μελάνιας Τραμπ εντείνει το ενδιαφέρον όταν τελικά εμφανίζεται.»

Όταν οι παρευρισκόμενοι ολοκλήρωσαν το χειροκρότημα, έμειναν σιωπηλοί, απορροφημένοι από κάθε λέξη της. Συνέχισε από εκεί που είχε μείνει: «Το γεγονός που αλλάζει τη ζωή και καθιστά τις γυναίκες ανίκητες και ευάλωτες ταυτόχρονα». Η Μελάνια μίλησε για την «ιερή δύναμη» των γυναικών ως «ακλόνητη αγάπη» και «σοφία καθοδήγησης». Παρότρυνε τις μητέρες της αίθουσας να «προτάξουν την ευημερία τους», γιατί η υγεία τους αποτελεί «το θεμέλιο ενός φωτεινότερου μέλλοντος για τα παιδιά μας».

Η Μελάνια παραμένει ένα αίνιγμα, κάτι σπάνιο για μια Πρώτη Κυρία στη δεύτερη θητεία, παρατηρεί η Τζέλισον. Ο Τραμπ επέστρεψε στην Ουάσιγκτον με σαφή και άμεση ατζέντα διακυβέρνησης. Η σύζυγός του, όχι τόσο. Κι όμως, την Πέμπτη έκανε όχι μία, αλλά δύο σπάνιες εμφανίσεις: αρχικά απευθυνόμενη στις μητέρες των στρατιωτικών και, λίγες ώρες αργότερα, επιστρέφοντας στην Ανατολική Αίθουσα για να παρουσιάσει γραμματόσημο προς τιμήν της πρώην Πρώτης Κυρίας Μπάρμπαρα Μπους.

Το πρωί της Παρασκευής, το γραφείο της ανακοίνωσε ότι το κονδύλι των 25 εκατομμυρίων δολαρίων στον προϋπολογισμό του προέδρου για τη στήριξη νέων που εξέρχονται από το σύστημα αναδοχής έχει εξασφαλιστεί, προς τιμήν της επετείου της πρωτοβουλίας Be Best, του εμβληματικού της προγράμματος κατά την πρώτη θητεία.

Η Μελάνια δεν ήταν εντελώς αόρατη ή αθόρυβη από την επιστροφή της στην Ουάσιγκτον. Μίλησε σε εκδήλωση στο Καπιτώλιο τον Μάρτιο υπέρ νομοσχεδίου κατά της διάδοσης εκδικητικών πορνογραφικών εικόνων (revenge porn), και παρευρέθηκε σε τελετή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον Απρίλιο προς τιμήν των βραβευμένων με το Διεθνές Βραβείο Θάρρους για Γυναίκες. Συμμετείχε στην πρώτη ομιλία του Τραμπ στο Κογκρέσο και στο καθιερωμένο Πασχαλινό Κυνήγι Αυγών στον Λευκό Οίκο, όπου συνομίλησε με παιδιά και τους διάβασε ένα παραμύθι στο αναγνωστήριο με χορηγό την Amazon.

Melania Trump is the classiest First Lady we’ve ever had 🇺🇸🙏🏼 pic.twitter.com/Nr20j1zwHo — TONY™ (@TONYxTWO) May 9, 2025

Συνόδεψε σε ταξίδι τον σύζυγό της για να επισκεφθούν τις περιοχές που είχαν πληγεί από πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, λίγο μετά την ορκωμοσία του Τραμπ, όπου οι κάμερες κατέγραψαν τη Μελάνια να παρηγορεί θύματα μιλώντας τη μητρική της γλώσσα, τα σλοβενικά.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, η Μελάνια και ο Τραμπ ταξίδεψαν μαζί στη Ρώμη για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, αλλά γύρισαν χωριστά στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 26 Απριλίου, που συνέπιπτε και με τα 55α γενέθλια της Πρώτης Κυρίας.

Παρ’ όλα αυτά, στη δεύτερη θητεία της, η Μελάνια φαίνεται να κρατά αποστάσεις από τα παραδοσιακά καθήκοντα της Πρώτης Κυρίας. Η χρυσή ανακαίνιση του Λευκού Οίκου υλοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου, ο οποίος έχει αναλάβει ουσιαστικά αυτόν τον ρόλο, που συνήθως ανήκει στην Πρώτη Κυρία. Τον Φεβρουάριο, το γραφείο της ανακοίνωσε την επανεκκίνηση των δημοσίων ξεναγήσεων στον Λευκό Οίκο, αλλά ήταν ο ίδιος ο Τραμπ που υποδέχθηκε προσωπικά τους επισκέπτες την πρώτη μέρα.

Και την Πέμπτη ήταν ο πρόεδρος Τραμπ που καλωσόρισε τους καλεσμένους στην Ανατολική Αίθουσα. Οι εισαγωγικές του δηλώσεις διήρκεσαν περίπου τρεις φορές περισσότερο από την ομιλία της συζύγου του. Μίλησε για τη «μεγάλη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο» στο εμπόριο, για τη «σπουδαία συμφωνία για σπάνιες γαίες με την Ουκρανία», και για τη «μεγάλη συζήτηση που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ελβετία με την Κίνα. Στο πνεύμα της Γιορτής της Μητέρας, αναφέρθηκε και στη δική του, την οποία σπάνια μνημονεύει. «Είχα μια υπέροχη μητέρα — είχα μητέρα», είπε.

«Ήταν άγγελος. Αλλά μπορούσε να γίνει και πολύ σκληρή, θα έλεγα. Είχε τις δύσκολες στιγμές της... αλλά συνολικά, πολύ, πολύ καλή.»

«Τέλος πάντων», συνέχισε. Η Μελάνια είναι «μία από τις καλύτερες μητέρες που γνωρίζω», είπε. «Μερικές φορές είναι σχεδόν υπερβολικά καλή. Είναι τόσο δοτική με τον Μπάρον, που τον έχει κάνει δυνατό, ευγενικό και καλό παιδί.» Η Πρώτη Κυρία τον κοιτούσε με κλειστό στόμα και ένα ήπιο χαμόγελο, χτυπώντας απαλά τα περιποιημένα χέρια της όταν εκείνος σταμάτησε για χειροκρότημα.

Την τελευταία φορά που οι Τραμπ βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο, ο Μπάρον πάλευε με τις συνήθεις προκλήσεις της εφηβείας και εκείνες τις ασυνήθιστες που φέρνει η ιδιότητα του γιου του Προέδρου. Και η μητρότητα φαινόταν να διαμορφώνει τον ρόλο της Μελάνιας ως Πρώτη Κυρία.

Στην αυτοβιογραφία της, που κυκλοφόρησε το 2024, η Μελάνια ανακαλεί ένα ιδιαίτερα επώδυνο περιστατικό με «το δηλητήριο των social media», όταν λίγες εβδομάδες μετά τις εκλογές του 2016, η κωμικός Ρόζι Ο’Ντόνελ ανήρτησε στο Twitter απορίες για το αν ο Μπάρον, τότε 10 ετών, μπορεί να είναι αυτιστικός, παραπέμποντας σε σχετικό βίντεο στο YouTube.

«Η καθαρή κακία της πράξης της Ο’Ντόνελ με εξόργισε», έγραψε η Μελάνια στο βιβλίο της, σημειώνοντας επίσης ότι ο Μπάρον δεν είναι αυτιστικός. «Υπήρχε ένα παιδί στην άλλη άκρη αυτού του tweet.»

Το απόγευμα της Πέμπτης, η Μελάνια επέστρεψε στην Ανατολική Αίθουσα για μια ακόμη εκδήλωση: την παρουσίαση γραμματοσήμου προς τιμήν της Μπάρμπαρα Μπους, μπροστά σε ένα κοινό από φίλους και πρώην συνεργάτες της πρώην Πρώτης Κυρίας καθώς και σε μερικά από τα παιδιά, εγγόνια και ξαδέρφια της.

Η Μελάνια καθόταν στη σκηνή, ενώ εκπρόσωποι των Ταχυδρομείων των ΗΠΑ και του ιδρύματος της Μπάρμπαρα Μπους απηύθυναν χαιρετισμούς. Το βλέμμα της, διαπεραστικό και ανεξιχνίαστο, κινείτο πάνω στους ομιλητές και το ακροατήριο. Χαμογέλασε μονάχα λίγες φορές, μία από αυτές όταν η Ντόρο Μπους Κοχ θυμήθηκε ότι εκείνη και τα αδέρφια της είχαν αποκαλέσει τη μητέρα τους με το παρατσούκλι: «Η Εκτελεστής».

Ύστερα, ήρθε πάλι η σειρά της Μελάνια να μιλήσει. Χρησιμοποίησε τον σύντομο χρόνο της για να τονίσει τη σημασία των «ισχυρών αμερικανικών οικογενειών», στις οποίες «οι αρχές της ηθικής, της φιλοδοξίας και της ενσυναίσθησης ριζώνουν». Εξήρε την «εμβληματική» ομιλία της Μπάρμπαρα Μπους στο κολέγιο Wellesley το 1990, με την οποία ενθάρρυνε τις νέες γυναίκες να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. «Ποιος ξέρει; Κάπου ανάμεσα στο ακροατήριο ίσως βρίσκεται κάποιος που μια μέρα θα ακολουθήσει τα βήματά μου και θα βρεθεί στον Λευκό Οίκο και του εύχομαι καλή τύχη», αστειεύτηκε η Πρώτη Κυρία.

Κατόπιν, επαίνεσε την Μπάρμπαρα για το ότι «υποστήριξε την ενδυνάμωση των γυναικών, άλλαξε τον εθνικό διάλογο για το AIDS και υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων».

Σε μόλις τέσσερα λεπτά, η Μελάνια αποκάλυψε περισσότερα για τις προσωπικές της πεποιθήσεις απ’ ό,τι είχε πει δημοσίως τους προηγούμενους τέσσερις μήνες. Κι ύστερα εξαφανίστηκε πίσω από τις πόρτες της Ανατολικής Αίθουσας, ανίκητη και ευάλωτη ταυτόχρονα.



