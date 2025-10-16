Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και συντονιστής Έκτακτης Βοήθειας, Τομ Φλέτσερ, επισκέφθηκε σήμερα το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, τονίζοντας ότι η διέλευση αυτή αποτελεί «ζωτικής σημασίας γραμμή» για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) επισημαίνει ότι οι προμήθειες από την Αίγυπτο εξακολουθούν να πρέπει να κάνουν παράκαμψη και να ελέγχονται από την ισραηλινή πλευρά στο Κέρεμ Σαλόμ, έως ότου ανοίξει η Ράφα για πιο άμεση πρόσβαση. Ο κ. Φλέτσερ υπογράμμισε την ανάγκη «να ανοίξουν όλα τα περάσματα» ώστε να καταστεί δυνατή «μια μαζική κλιμάκωση της ανθρωπιστικής ροής και η αντιστροφή της κατάστασης».

Μιλώντας χθες από το Κάιρο, σημείωσε ότι «οι ανθρωπιστικές ομάδες προετοιμάζονταν για αυτή τη στιγμή - τώρα χρειάζονται επαρκή πρόσβαση για να παραδώσουν τη μεγάλη ποσότητα βοήθειας που απαιτείται». Σε δήλωση του, τόνισε επίσης ότι «η ανθρωπιστική κοινότητα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην απαιτούμενη κλίμακα χωρίς τη συμμετοχή και παρουσία διεθνών ΜΚΟ».

Ο OCHA υπενθυμίζει ότι οι ισραηλινές αρχές δεν εκδίδουν επί του παρόντος βίζες για πολλές διεθνείς ΜΚΟ ούτε τους επιτρέπουν να στείλουν προμήθειες στη Γάζα.

Παράλληλα, οι ανθρωπιστικές ομάδες εντός της Γάζας αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η εκεχειρία. Μόνο την Τρίτη, 21 εταίροι διένειμαν σχεδόν 960.000 γεύματα μέσω 175 κουζινών, ενώ φούρνοι που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ και τους εταίρους του παρήγαγαν πάνω από 100.000 δεμάτια ψωμιού των δύο κιλών.

Η UNICEF διένειμε περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδικές πάνες, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) παρέδωσε τρία φορτηγά με χειρουργικά και άλλα ιατρικά είδη από την αποθήκη του στη Ντέιρ αλ-Μπάλα στο κεντρικό φαρμακείο της Πόλης της Γάζας.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι τα ιατρικά αυτά εφόδια θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα και «θα καλύψουν τις ανάγκες 10.000 ανθρώπων». Ο ΠΟΥ ανέπτυξε επίσης διεθνή ομάδα ιατρικής έκτακτης βοήθειας για να ενισχύσει τη φροντίδα τραυμάτων, δημιούργησε δύο νέες χειρουργικές αίθουσες και σχεδιάζει να προσθέσει 120 επιπλέον κλίνες νοσηλείας στο Αλ Σίφα.

Ο OCHA ανέφερε ότι ομάδες του ΟΗΕ ολοκλήρωσαν τον καθαρισμό των κύριων οδών προς τα περάσματα Έρεζ και Ζικίμ στον βορρά, ενόψει της πιθανής επαναλειτουργίας τους, γεγονός που θα επιτρέψει την απευθείας μεταφορά βοήθειας στη βόρεια Γάζα. Σήμερα ελέγχεται ο δρόμος Σαλάχ Αντ Ντιν, ο οποίος παραμένει κλειστός εδώ και μήνες· πρόκειται για τον βασικό άξονα βορρά-νότου, πέραν του παράκτιου Αλ Ρασίντ.

Επιπλέον, πολλοί οργανισμοί του ΟΗΕ επισκέφθηκαν την περιοχή Σέιχ Ράντουαν της Πόλης της Γάζας, που επλήγη σοβαρά από τη στρατιωτική επιχείρηση. Εκεί συνάντησαν κατοίκους που επέστρεφαν και όσους παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια των εχθροπραξιών, οι οποίοι δήλωσαν αποφασισμένοι «να ξαναχτίσουν τη Γάζα». Οι κύριες ανθρωπιστικές τους ανάγκες είναι «η πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα, στέγη και η απομάκρυνση των ερειπίων».

Την τελευταία εβδομάδα, ο μηχανισμός του ΟΗΕ 2720 εξασφάλισε την έγκριση των ισραηλινών αρχών για επιπλέον αποστολές, ανεβάζοντας τον εγκεκριμένο όγκο εφοδίων σε σχεδόν 200.000 τόνους, που περιλαμβάνουν τρόφιμα, ιατρικά είδη, υλικά καταφυγίων, εξοπλισμό ύδρευσης και υγιεινής, τηλεπικοινωνιακό και εκπαιδευτικό υλικό.

Σύμφωνα με στοιχεία της COGAT, την Τρίτη 716 φορτηγά εισήλθαν στη Γάζα μέσω περασμάτων που ελέγχει το Ισραήλ, εκ των οποίων 16 μετέφεραν καύσιμα και υγραέριο, ενώ τα υπόλοιπα πέρασαν μέσω των Κισουφίμ και Κέρεμ Σαλόμ.

Παρά τα εμπόδια, ο ΟΗΕ και οι εταίροι του συνεχίζουν να στέλνουν προμήθειες στα περάσματα, μεταφέροντάς τες στη συνέχεια εντός της Γάζας. Μόνο από την Παρασκευή έως την Τρίτη, παρά τις περιορισμένες διόδους λόγω της ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων, οι ομάδες του ΟΗΕ κατάφεραν να συλλέξουν σχεδόν 3.500 τόνους βασικών ειδών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.