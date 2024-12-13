Στις 16 Δεκεμβρίου 2024, o Eπίτροπος για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό κ. Γκλεν Μικάλεφ θα ανοίξει την ενημερωτική ημερίδα Erasmus+ Sport Info Day για το 2025 στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση αυτή θα είναι για πολλούς αθλητικούς φορείς η πρώτη σημαντική ευκαιρία να συναντηθούν με τον Επίτροπο Μικάλεφ μετά την έναρξη της νέας θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περίπου 600 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες αναμένεται να παραστούν διά ζώσης, ενώ ακόμη περισσότεροι θα παρακολουθήσουν την ημερίδα διαδικτυακά. Ο Επίτροπος θα μιλήσει στο κοινό για τις πολιτικές προτεραιότητες στον τομέα του αθλητισμού, όπως είναι η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Προτύπου Αθλητισμού. Επίσης, θα αναφερθεί στη σημασία της αθλητικής διπλωματίας και στον ρόλο που επιτελεί το πρόγραμμα Erasmus+ για την προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ο Γκλεν Μικάλεφ, Επίτροπος Διαγενεακής Δικαιοσύνης, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, δήλωσε σχετικά: «Μέσω του αθλητισμού προάγουμε την ενότητα, μέσω του Erasmus+ χτίζουμε δεσμούς και μέσω της πολιτικής της ΕΕ για τον αθλητισμό δημιουργούμε ένα μέλλον με κοινό όραμα και κοινές αξίες. Οι πυλώνες αυτοί ενδυναμώνουν τις κοινότητες, εμπνέουν συνδέσεις μεταξύ των γενεών και ενισχύουν την ευρωπαϊκή ενότητα. Ανυπομονώ να συζητήσω τη σημασία του αθλητισμού με τις οργανώσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη στην ενημερωτική ημερίδα.»

Η ενημερωτική ημερίδα Erasmus+ Sport Info Day είναι μια ετήσια εκδήλωση που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις οργανώσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις δράσεις του προγράμματος Erasmus+ Sport. Στην ενημερωτική ημερίδα παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τις αιτήσεις χρηματοδότησης του αθλητισμού μέσω του Erasmus+ και παρουσιάζονται επιτυχημένα παραδείγματα καινοτόμων έργων και πρακτικών. Οι δράσεις του Erasmus+ στον τομέα του αθλητισμού στηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ των αθλητικών οργανώσεων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τις μη κερδοσκοπικές αθλητικές εκδηλώσεις και τη μαθησιακή κινητικότητα του αθλητικού προσωπικού. Το πρόγραμμα Erasmus+ Sport, με συνολικό προϋπολογισμό 83 εκατ. ευρώ για το 2025, έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων και προκλήσεων που σχετίζονται με τον αθλητισμό και βοηθά στην αντιμετώπιση των απειλών για την ακεραιότητα του αθλητισμού, προωθεί την κοινωνική ένταξη, καταπολεμά τις διακρίσεις, προάγει την ισότητα και άλλα. Το 2023 η κινητικότητα του αθλητικού προσωπικού εντάχθηκε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα Erasmus+. Αφορά τον μαζικό αθλητισμό και δίνει κίνητρα σε προπονητές, προπονήτριες και άλλα μέλη του αθλητικού προσωπικού να περάσουν μια περίοδο στο εξωτερικό στο πλαίσιο της μαθησιακής κινητικότητας.

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

