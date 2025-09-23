ΟΗΕ-Κατάρ: Ο εμίρης αλ Θάνι υπόσχεται να συνεχίσει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Ο εμίρης του Κατάρ, καταγγέλλοντας για άλλη μια φορά τα πρόσφατα ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα, διαβεβαίωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι η χώρα του θα συνεχίσει τις διπλωματικές προσπάθειές της, μαζί με τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο, για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι έκανε λόγο για «ύπουλη επίθεση» του Ισραήλ, με στόχο τα στελέχη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς που είχαν συγκεντρωθεί σε ένα συγκρότημα κατοικιών στην καρδιά της πρωτεύουσας του Κατάρ.

«Σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, αυτή η επίθεση δεν είναι νόμιμο δικαίωμα καταδίωξης των δραστών τρομοκρατίας» και «υπονομεύει τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό της γενοκτονίας του λαού της Γάζας», τόνισε. Όμως «εμείς θα συνεχίσουμε τη διπλωματία, ακόμη και όταν οι εχθροί μας θεωρούν ευκολότερο να χρησιμοποιούν τα όπλα», υπογράμμισε.

«Έχουμε δεσμευτεί σε μια μεσολάβηση για να μπει τέλος στον πόλεμο, να υπάρξει πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και να απελευθερωθούν οι όμηροι και έχουμε υποστεί εκστρατείες παραπληροφόρησης, όμως αυτό δεν θα μας αποθαρρύνει. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες συνεργασίας, από κοινού με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ», διαβεβαίωσε.

Ο εμίρης κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι εγκατέλειψε την ιδέα της απελευθέρωσης των ομήρων. «Ο στόχος τους είναι να καταστρέψουν τη Γάζα ώστε να μην είναι πλέον κατοικήσιμη (…) Με άλλα λόγια να κάνουν αφόρητη τη ζωή στη Γάζα για να μετακινήσουν τον πληθυσμό της. Επομένως, ο Ισραηλινός ηγέτης θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.