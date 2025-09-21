Λογαριασμός
Κατάρ: Ο εμίρης Ταμίμ Μπιν Χάμαντ αλ Θάνι στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Από τα πλέον κεντρικά πρόσωπα, μετά την πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα, δύο χρόνια σχεδόν μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας

Εμίρης του Κατάρ

Ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη για να μετάσχει στη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες του.

Ηγέτες από όλον τον κόσμο συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας συμπληρώνει στις 7 Οκτωβρίου δύο χρόνια, ενώ επιδεινώνεται ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα, σε περιοχές του οποίου το ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης επισιτιστικής ασφάλειας (IPC) προειδοποίησε ότι έχει εκδηλωθεί λιμός που είναι πιθανόν να επεκταθεί ως το τέλος του μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

