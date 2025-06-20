Απαράδεκτη μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, λέει το Κρεμλίνο

Μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα ήταν «απαράδεκτη» και η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της χώρας θα «άνοιγε το κουτί της Πανδώρας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο Sky News σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε νωρίς την Παρασκευή.
Ερωτηθείς πώς θα αντιδρούσε η Ρωσία εάν το Ισραήλ, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, δολοφονούσε τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ του Ιράν, ο Πεσκόφ δήλωσε: «Πολύ αρνητικά, θα το αποδοκιμάζαμε έντονα».
«Θα οδηγήσει σε μια δράση που θα προέρχεται από το εσωτερικό του Ιράν» είπε ο Πεσκόφ. «Θα οδηγήσει στη γέννηση εξτρεμιστικών διαθέσεων στο Ιράν και όσοι μιλούν για (τη δολοφονία του Χαμενεΐ), θα πρέπει να το έχουν κατά νου».
Ο Πεσκόφ είπε επίσης ότι «(η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν) είναι αδιανόητη. Θα πρέπει να είναι απαράδεκτη, ακόμη και η συζήτηση για αυτό θα πρέπει να είναι απαράδεκτη για όλους» σύμφωνα με το Sky News.
Τα σχόλια αυτά φαίνεται να είναι η πιο έντονη μέχρι στιγμής αντίδραση από την πλευρά του Κρεμλίνου σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ενός βασικού συμμάχου της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή.
Η Ρωσία και το Ιράν διατηρούν από καιρό στενούς διπλωματικούς και στρατιωτικούς δεσμούς, μια σχέση που έχει μόνο ενισχυθεί μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, η οποία ήταν από μόνη της μια προσπάθεια ανατροπής μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης στο Κίεβο.
