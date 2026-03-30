ΟΗΕ: Δύο μέλη της ειρηνευτικής δύναμης νεκρά από έκρηξη στο νότιο Λίβανο

Η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε ότι δύο από τα μέλη της σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στο νότιο Λίβανο, μετά από έκρηξη άγνωστης προέλευσης που κατέστρεψε το όχημά τους.

Η UNIFIL ανέφερε ότι ένας τρίτος ειρηνευτής τραυματίστηκε σοβαρά και ένας ακόμη υπέστη ελαφρύτερους τραυματισμούς στο περιστατικό, το οποίο συνέβη κοντά στον δήμο Bani Haiyyan.

Το περιστατικό αυτό είναι το δεύτερο μέσα σε 24 ώρες, αφού ένας ειρηνευτής του ΟΗΕ σκοτώθηκε, όταν ένα βλήμα εξερράγη σε μία από τις θέσεις της αποστολής σε χωριό της νότιας Λιβάνου.

Πηγή: skai.gr

