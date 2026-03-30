Το Νοσοκομείο Tallahassee Memorial στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών απέσυρε την αγωγή του, με την οποία ζητούσε να εκδιωχθεί μια ασθενής που αρνιόταν να εγκαταλείψει το δωμάτιο για μήνες. Στη γυναίκα είχε δοθεί εξιτήριο, δεν έφευγε με τίποτα, αλλά τελικά αποχώρησε, καθώς φοβήθηκε από τη μήνυση.

Η αγωγή είχε κατατεθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ζητώντας προσωρινή διαταγή για την εκδίωξη της γυναίκας από το δωμάτιο 373 και εξουσιοδοτώντας το γραφείο του σερίφη της κομητείας να παρέμβει, αν ήταν απαραίτητο. Η ασθενής είχε λάβει εξιτήριο στις αρχές Οκτωβρίου.

Η προγραμματισμένη ακροαματική διαδικασία για τη Δευτέρα ακυρώθηκε, μετά την κατάθεση από το νοσοκομείο ειδοποίησης για εθελούσια απόσυρση της υπόθεσης με πλήρη απόρριψη.

«Η υπόθεση δεν είναι πλέον ενεργή, καθώς η ασθενής δεν βρίσκεται πια στο TMH», δήλωσε η εκπρόσωπος του νοσοκομείου, Σάρα Κάννον.

Στην αρχική αγωγή, το νοσοκομείο ανέφερε ότι οι πόροι του εκτρέπονταν από τη φροντίδα άλλων ασθενών λόγω της παραμονής της γυναίκας στο δωμάτιο.

Σύμφωνα με την αγωγή, η γυναίκα είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη και το εξιτήριο εκδόθηκε στις 6 Οκτωβρίου, καθώς δεν χρειαζόταν πλέον υπηρεσίες οξείας φροντίδας. Το νοσοκομείο επανειλημμένα προσπάθησε να συντονίσει την αναχώρησή της με μέλη της οικογένειας, προσφέροντας ακόμη και μεταφορά.

Πηγή: skai.gr

