Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία πρέπει να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά εξοπλισμών αυξάνοντας τις εξαγωγές όπλων.

Σε τηλεοπτικές του δηλώσεις, είπε επίσης ότι το στρατιωτικό οικοδόμημα της χώρας χρειάζεται περισσότερη κρατική υποστήριξη για να αναπτύξει τις δυνατότητές του.

Πέρυσι, η Ρωσία γενικά εκπλήρωσε τις εξαγωγικές της υποχρεώσεις για προμήθειες όπλων, δήλωσε ο Πούτιν. Η Ρωσία διατηρεί τη θέση της μεταξύ των πέντε κορυφαίων εξαγωγέων όπλων, τόνισε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

Η εμπειρία της Ρωσίας στη διεξαγωγή ειδικών επιχειρήσεων μελετάται στενά στο εξωτερικό, τόσο όσον αφορά τις τακτικές όσο και τα όπλα, σημείωσε.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι το μέλλον της παγκόσμιας αγοράς όπλων βρίσκεται στις προηγμένες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

