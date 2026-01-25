Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέφρασε θλίψη για την αποχώρηση των ΗΠΑ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε χθες Σάββατο θλίψη για την επίσημη αποχώρηση των ΗΠΑ, επισημαίνοντας πως ευελπιστεί ότι η Ουάσινγκτον θα αποφασίσει να επιστρέψει ως ενεργό μέλος στο μέλλον.

ΟΙ ΗΠΑ αποχώρησαν από τον οργανισμό υγείας του ΟΗΕ την Πέμπτη, παρά τις προειδοποιήσεις επί μήνες ότι η κίνηση αυτή θα έβλαπτε τη δημόσια υγεία τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΟΥ χειρίστηκε την πανδημία Covid-19. Ο Τραμπ έχει δηλώσει πως ο ΠΟΥ δεν κατάφερε να ενεργήσει ανεξάρτητα από την «ανάρμοστη πολιτική επιρροή των κρατών-μελών» και ότι ο οργανισμός απαίτησε «αδικαιολόγητα επαχθείς πληρωμές» από τις ΗΠΑ που ήταν δυσανάλογες σε σχέση με τα ποσά που κατέβαλαν άλλες, μεγαλύτερες χώρες, όπως η Κίνα.

Από την πλευρά του, ο ΠΟΥ υπεραμύνθηκε των χειρισμών του σε μια «άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας» που πυροδότησε η πανδημία, υπογραμμίζοντας ότι «τα συστήματα που αναπτύξαμε και διαχειριστήκαμε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο έκτακτης ανάγκης της πανδημίας (…) έχουν συμβάλει στη διατήρηση της ασφάλειας όλων των χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

