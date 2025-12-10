Οι Βρυξέλλες απαιτούν «σεβασμό» από τον Τραμπ

Η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με δεύτερη «ψυχρολουσία» από την Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να δείξει «σεβασμό».Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Λίγες μόνο ημέρες μετά τη δημοσίευση της Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, οι Ευρωπαίοι δέχθηκαν και δεύτερη «ψυχρολουσία» από τον παλαιότερο «σύμμαχό» τους.

Σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη διαδικτυακή εφημερίδα Politico, ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε τις επιθέσεις του εναντίον των Ευρωπαίων χαρακτηρίζοντάς τους «αδύναμους», δημιουργώντας εκ νέου αμφιβολίες ακόμα και για τη συνοχή του ΝΑΤΟ.«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες. «Αλλά πιστεύω επίσης ότι θέλουν να είναι υπερβολικά πολιτικά ορθοί», γεγονός που, κατά τον ίδιο, οδηγεί την Ευρώπη σε «παρακμή».Αιχμές άφησε εκ νέου για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού από την ΕΕ. «Αν συνεχίσουν έτσι, πολλές από αυτές τις χώρες δεν θα είναι βιώσιμες για πολύ. Η μεταναστευτική πολιτική τους είναι καταστροφή. Αντιμετωπίζαμε και εμείς την απειλή της καταστροφής, αλλά κατάφερα να την αναχαιτίσω» τόνισε.Η απάντηση των ΒρυξελλώνΗ απάντηση των Βρυξελλών στον Τραμπ ήρθε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που τόνισε ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ «πρέπει να ενεργούν ως σύμμαχοι», ενώ κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να δείξει «σεβασμό».«Σεβόμαστε την επιλογή των Αμερικανών και πρέπει να σεβαστούν τις δημοκρατικές επιλογές των πολιτών μας» τόνισε ο Αντόνιο Κόστα σε συνέντευξη Τύπου. «Όταν οι ηγέτες εκλέγουν πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να το σεβαστεί, όπως και εμείς σεβόμαστε ότι οι Αμερικανοί τον εξέλεξαν πρόεδρο των ΗΠΑ. Έτσι συμπεριφέρονται μεταξύ τους οι σύμμαχοι» είπε.Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της προέδρου της Κομισιόν σχολίασε ότι «είμαστε ευγνώμονες που έχουμε εξαιρετικούς ηγέτες, ξεκινώντας από την πρόεδρο της Κομισιόν, για την οποία είμαστε περήφανοι, η οποία μπορεί να μας καθοδηγήσει εν μέσων πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κόσμος».Αρκετοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες, πράγματι, αναγνωρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Παραδέχονται ότι προσώρας είναι εκείνη που ορίζει την ατζέντα της ΕΕ και έχει πετύχει να αναγνωρίζεται ως ισότιμος συνομιλητής του Τραμπ.«Η Ευρώπη είναι δυνατή»Ωστόσο, οι ίδιοι παραδέχονται ότι πράγματι οι Ευρωπαίοι είναι «αδύναμοι», όχι μόνο λόγω έλλειψης πραγματικής ηγεσίας στην ΕΕ, αλλά κυρίως γιατί δεν μπορούν άμεσα να απεξαρτηθούν από τις ΗΠΑ στους τομείς άμυνας και ενέργειας. Γι΄ αυτό παροτρύνουν την Ευρώπη να θυμηθεί την ισχύ της στην οικονομία και το εμπόριο.Το ίδιο μήνυμα έστειλε τη Δευτέρα και ο Αντόνιο Κόστα. «Μερικές φορές αμφιβάλλουμε για τη δύναμη της Ευρώπης. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί που προσπαθούν να την υπονομεύσουν, και αναρωτιέμαι, αν δεν είναι ισχυρή, γιατί τόσοι πολλοί επιδιώκουν να την υπονομεύσουν; Γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε δυνατοί».

