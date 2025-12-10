Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ευρώπη είναι «ισχυρή» και «ενωμένη» πίσω από την Ουκρανία, μετά τη δημοσίευση της εθνικής στρατηγικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ευρώπη είναι μια ήπειρος σε αποσύνθεση, σημειώνει το Reuters.

Η στρατηγική, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, προειδοποιούσε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «εξάλειψη του πολιτισμού» και πρέπει να αλλάξει πορεία. Σε συνέντευξή του στο Politico την Τρίτη, ο Τραμπ χαρακτήρισε τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης «αδύναμους».

Απαντώντας σε ερωτήσεις Bρετανού βουλευτή στο κοινοβούλιο σχετικά με την εθνική στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ, ο Στάρμερ δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι ισχυρή.

«Αυτό που βλέπω είναι μια ισχυρή Ευρώπη, ενωμένη πίσω από την Ουκρανία και ενωμένη πίσω από τις μακροχρόνιες αξίες μας για ελευθερία και δημοκρατία, και θα υπερασπίζομαι πάντα αυτές τις ελευθερίες», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.