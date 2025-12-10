Τουρίστες από δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ενδέχεται να κληθούν να προσκομίσουν το ιστορικό των δραστηριοτήτων τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των τελευταίων πέντε ετών ως προϋπόθεση για την είσοδό τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με μια νέα πρόταση που παρουσίασαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, σημειώνει το BBC.

Η νέα προϋπόθεση θα επηρεάσει άτομα από δεκάδες χώρες που έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το έντυπο του Ηλεκτρονικού Συστήματος Έγκρισης Ταξιδιού (ESTA).

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει σε γενικότερη ενίσχυση των συνόρων των ΗΠΑ, επικαλούμενος την εθνική ασφάλεια ως βασικό λόγο.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι το νέο σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για τους πιθανούς επισκέπτες ή να βλάψει την ψηφιακή τους ελευθερία.

Οι ΗΠΑ αναμένουν μεγάλη εισροή ξένων τουριστών τα επόμενα έτη, καθώς θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου ανδρών μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, καθώς και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Το έγγραφο της πρότασης κατατέθηκε από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), στο οποίο ανήκει η υπηρεσία.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πρόταση δημοσιεύθηκε στο Federal Register, το επίσημο περιοδικό της αμερικανικής κυβέρνησης. Το BBC ζήτησε από το DHS να σχολιάσει την πρόταση.

Η πρόταση αναφέρει ότι «το στοιχείο δεδομένων θα απαιτεί από τους αιτούντες ESTA να παρέχουν τα στοιχεία των κοινωνικών μέσων δικτύωσης των τελευταίων 5 ετών», χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα απαιτούνται.

Το υπάρχον ESTA απαιτεί σχετικά περιορισμένο αριθμό πληροφοριών από τους ταξιδιώτες, καθώς και εφάπαξ πληρωμή 40 δολαρίων. Είναι προσβάσιμο σε πολίτες περίπου 40 χωρών -συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας- και τους επιτρέπει να επισκέπτονται τις ΗΠΑ πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας διετούς περιόδου.

Εκτός από τη συλλογή πληροφοριών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το νέο έγγραφο προτείνει τη συλλογή των τηλεφωνικών αριθμών και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αιτούντων που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία πέντε και δέκα χρόνια αντίστοιχα, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της οικογένειάς τους.

Το κείμενο παραθέτει μια εκτελεστική εντολή του Τραμπ από τον Ιανουάριο, με τίτλο «Προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών από ξένους τρομοκράτες και άλλες απειλές για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια ασφάλεια».

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη απαιτήσει από τους αλλοδαπούς να δημοσιοποιήσουν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν υποβάλλουν αίτηση για φοιτητική βίζα ή βίζα H1B για ειδικευμένους εργαζόμενους - η οποία συνεπάγεται πλέον και πολύ υψηλότερο τέλος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.