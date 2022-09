Εκατομμύρια Βρετανοί αποτίουν φόρο τιμής στη Βασίλισσα Ελισάβετ - Πάνω από 4 χλμ η ουρά έξω από το Westminster

Στις 19:00 ώρα Ελλάδας ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα στη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ. Η Βρετανία, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, αποτίει φόρο τιμής στη μακροβιότερη κάτοχο του θρόνου.

Οι ουρές των Βρετανών έξω από το Westminster, όπου βρίσκεται για το προσκύνημα η σορός της Ελισάβετ, έχουν ξεπεράσει τα 4 χιλιόμετρα, ενώ εκατομμύρια Βρετανοί, αλλά και ξένοι, θα απευθύνουν τον ύστατο χαιρετισμό στη βασίλισσα, σε μία διαδικασία που θα διαρκέσει έως και την Κυριακή, ενώ την επομένη, τη Δευτέρα το πρωί, θα γίνει η κηδεία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Παλατιού.

Queen Elizabeth II's coffin arrives at the Palace of Westminster after a procession through streets from Buckingham Palace https://t.co/OdymOsliC3 pic.twitter.com/lw1twElY5s

Το φέρετρο είναι σκεπασμένο με το βασιλικό λάβαρο και πάνω του είναι τοποθετημένο το Αυτοκρατορικό Στέμμα, το οποίο μεταξύ άλλων κοσμείται από πετράδι κομμένο από το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου, γνωστό ως Cullinan.

Καθόλη τη διάρκεια της πομπής, από όπου περνούσε το φέρετρο, δεκάδες χιλιάδες κόσμου ξεσπούσαν σε χειροκροτήματα, αποχαιρετώντας την αγαπημένη τους βασίλισσα. Εκτιμάται ότι πάνω από 1 εκ. άνθρωποι θα θελήσουν να αποχαιρετίσουν από κοντά τη μακροβιότερη μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου και η ουρά που θα σχηματιστεί μπορεί να φτάσει και τα 35 χιλιόμετρα.

Ωστόσο, υπολογίζεται πως υπό κανονικές συνθήκες και χωρίς κάποιο απρόοπτο το τετραήμερο αυτό θα μπορέσουν να περάσουν από την αίθουσα περίπου μισό εκατομμύριο πολίτες.

Το χείριστο σενάριο προβλέπει αναμονή στην ουρά έως και για 30 ώρες, για αυτό οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι βέβαιοι πως θα αντέξουν την ταλαιπωρία πριν πάρουν θέση στην ουρά. Όποιος προσέρχεται θα λαμβάνει ένα χρωματιστό και αριθμημένο βραχιολάκι ώστε να μπορεί να φεύγει για σύντομα διαστήματα από την ουρά για να βρει μια τουαλέτα ή κάτι να φάει πριν επιστρέψει. Η κυβέρνηση θα χρησιμοποιεί το Twitter για να ενημερώνει διαρκώς τους πολίτες πού βρίσκεται το τέλος της ουράς, ενώ ενημερώσεις θα υπάρχουν και από το BBC.

WATCH: Queue to see Queen Elizabeth II lying in state now stretches for several miles through London pic.twitter.com/M4N3fRIgHM